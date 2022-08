Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

224 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 31. Juli 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, ein E-Bike-Lenker, ein Fußgänger, ein Mopedlenker, ein Motorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei acht Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 31. Juli 2022, im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, bei dem zwei Insassen eines polnischen Pkws getötet wurden. Der 64-jährige Lenker war – vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs – von der Autobahn abgekommen, gegen einen Brückensockel geprallt und einen Abhang hinabgestürzt, wo der Pkw auf einer Landesstraße liegen blieb. Bei dem Unfall wurden vier der fünf Insassen im PKW eingeklemmt und von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Pkw geschnitten. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle und eine 69-jährige Mitfahrerin aus Polen erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten sechs Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und Landesstraßen L, zwei auf einer Autobahn und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, jeweils zwei in Oberösterreich und Salzburg und je einer in Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung, nichtangepasste Geschwindigkeit und Übermüdung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich an einer Eisenbahnkreuzung.

Vom 1. Jänner bis 31. Juli 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 224 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 190, 2020 186 und 2019 236.

