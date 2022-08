Thomas Laimer übernimmt Direktion der VHS Alsergrund Währing Döbling

Mit 1. August 2022 leitet der Direktor der VHS Ottakring Hernals ebenfalls die VHS Alsergrund Währing Döbling.

Wien (OTS) - Ab 1. August übergibt Monika Reif nach 15 Jahren die Direktion der VHS Alsergrund Währing Döbling an Thomas Laimer und tritt ihre Pension an. Der 52-Jährige leitet bereits seit 2017 die VHS Ottakring sowie die VHS Hernals und wird die neue Direktion zusätzlich übernehmen. „Die VHS Alsergrund Währing Döbling steht für qualitätsvolle Angebote, die oft zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Monika Reif hat mit außerordentlichem Know-how und Herzblut den Standort zu einem echten Bildungshotspot in der Region und einem innovativen Kooperationspartner etabliert. Ich freue mich sehr, dass mit Thomas Laimer ein erfahrener Kollege, der für die Volksbildung brennt, nun die Leitung übernimmt und gratuliere ihm ganz herzlich“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Thomas Laimer verbindet mit dem Alsergrund nicht nur seine Schulzeit in der Glasergasse, sondern vor allem den Blick in die Zukunft: „Die Leitung der VHS Ottakring und Hernals hat bereits Spielräume für Synergien und innovationsfördernden Austausch über Bezirksgrenzen hinweg eröffnet. Mit der VHS Alsergrund Währing Döbling möchte ich diesen Gedanken der gelebten Kooperation mit gut eingestellten Teams weiterführen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die vielen Perspektiven, die sich daraus ergeben werden.“

Neue Leitung mit viel Know-how

Thomas Laimer begann seine Karriere im Jahr 1992 als Kursleiter an der VHS Hernals. Hier unterrichtete er Deutsch als Zweitsprache und engagierte sich früh in methodisch-didaktischen und qualitätssichernden Belangen für den Fachbereich. Laimer widmete sich insbesondere den Arbeitsschwerpunkten Jugendbildung, Migrationspädagogik und Mehrsprachigkeit. Er leitete u.a. das JUBIZ (Jugendbildungszentrum) und war als Projektkoordinator von „Start Wien – Das Jugendcollege“ tätig. Die VHS Alsergrund Währing Döbling ist mit einem großen Angebot an Sprachkursen und der bildungspolitischen Positionierung ein idealer Ort, seine Expertise in der Formatentwicklung und Angebotsgestaltung einbringen zu können.

Weitere Infos und das gesamte Programm der VHS Alsergrund gibt es unter www.vhs.at/alsergrund .

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at

www.vhs.at