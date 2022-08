simpliTV bestellt neuen Geschäftsführer

Mit August 2022 übernimmt der bisherige CMO Patrick Preissl die Geschäftsführung von simpliTV.

Wien (OTS) - Der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich bekommt einen neuen CEO. Patrick Preissl, der seit Jänner 2022 als CMO für eine erfolgreiche Vermarktung der Produktpalette sorgt, leitet ab August 2022 die Geschäfte bei simpliTV.

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer möchte der Online- & eCommerce-Spezialist den Fokus verstärkt auf den Bereich der Vermarktung und Produktentwicklung legen. In den vergangenen Jahren wurde bereits sehr viel in die Produkte von simpliTV investiert, um damit ein neues, hybrides Fernseh-Erlebnis auf den Markt zu bringen. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, diese neue Generation des TV-Erlebnisses für so viele Kunden wie möglich erlebbar zu machen und parallel weiter auszubauen. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe – eine tolle Herausforderung, die mich persönlich sehr motiviert und viel Potential mit sich bringt“, so Preissl über seine neue Position bei simpliTV.

„simpliTV hat noch viel vor! Aber am wichtigsten ist es, unseren Kund:innen das richtige Produkt anzubieten und mit ihren Bedürfnissen mitzuwachsen. Wir wollen unserem Namen gerecht werden und Fernsehen in bester Qualität für ganz Österreich einfach zugänglich machen, egal ob über Antenne, Sat oder Streaming“, so Preissl. Dabei gilt es, Fernsehen auch in der Zukunft innovativer, flexibler und individueller zu gestalten. „Genau das schaffen wir durch die Verbindung von Live-TV und On Demand-TV – volle Flexibilität bei höchster Qualität für unser TV-Publikum“.

Patrick Preissl hat im Juli 2000 sein Studium im Bereich Business Administration mit Marketing-Schwerpunkt an der Webster Universität mit dem Titel „Bachelor of Arts" abgeschlossen. Die letzten Jahre seiner beruflichen Laufbahn hat er Teams im Bereich Marketing und eCommerce in verschiedenen Unternehmen wie paysafecard und Mediashop geleitet. Vor seinem Start als CMO bei simpliTV arbeitete er bei myWorld.com als Marketing Director, wo er sich stark auf die Themen Online Marketing und eCommerce fokussierte.

