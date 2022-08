ServusTV: Juli 2022 ist stärkster Monat der Sendergeschichte

Monatsrekord in beiden Zielgruppen | Bestmonat für die Hauptnachrichten

Salzburg/Wals (OTS) - Bei ServusTV purzelten im Juli erneut die Rekorde: 4,8% Marktanteil in der Basis sind ein neuer Monatsbestwert für Österreichs stärksten Privatsender (Juli 2021: 3,2%). In der Zielgruppe 12-49 knackte ServusTV erneut die 4%-Marke, beendete den Monat mit 4,3% Marktanteil und erzielte damit ebenfalls einen neuen Rekord seit Senderbestehen.

ServusTV punktete im Juli mit einem starken Live-Sportangebot sowie mit „Heimatleuchten“ am Freitag und erzielte mit den „Servus Nachrichten 19:20“ einen neuen Rekordwert - ebenfalls in beiden Zielgruppen.

Im Detail: Im Sportbereich war die Formel 1 klar stärkster Treiber. Das Rennen in Le Castellet erzielte mit 48,4% in der Basis und 50,5% in der Gruppe 12-49 den höchsten Marktanteil des Monats. Ebenfalls vielgesehen das „Generali Open Kitzbühel“, zum Beispiel mit dem Viertelfinale zwischen Dominic Thiem und Yannick Hanfmann mit 15,2% (Gruppe 12+) und 17,2% (Gruppe 12-49) sowie dem Halbfinale zwischen Filip Misolic und Hanfmann mit 19,1% bzw. 19,3%, und schließlich das Testspiel Red Bull Salzburg vs FC Liverpool mit 10% bzw. 13,7%.

Auch das beliebte Prime-Time-Format „Heimatleuchten“ konnte im Juli wieder mit starken Marktanteilen punkten: So waren die Sendungen vom 8. und 15. Juli mit 7,5% und 7,2% die quotenstärksten Hauptabendsendungen (abseits des Sports) im Juli. Und schließlich feierten die Hauptnachrichten um 19:20 Uhr mit einem Monatsmarktanteil von 8,4% in der Basis und 6,6% in der Zielgruppe 12-49 jeweils einen neuen Allzeit-Rekord.

