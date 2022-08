Zwölfte Auflage des Schlosshofkinos in Waidhofen an der Ybbs

Auftakt am 2. August mit „Der Onkel / The Hawk“

St.Pölten (OTS) - Morgen, Dienstag, 2. August, startet die zwölfte Auflage des Schlosshofkinos in Waidhofen an der Ybbs mit der österreichischen Komödie „Der Onkel / The Hawk“; Co-Regisseur und Darsteller Michael Ostrowski kommt dabei für ein Filmgespräch in den Schlosshof von Schloss Rothschild. In Folge bietet der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an der Ybbs im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich bis Dienstag, 23. August, jeweils Dienstag ab 21 Uhr eine unterhaltsame cineastische Reise, die heuer von Österreich über Deutschland bis nach Indien führt.

Fortgesetzt wird am Dienstag, 9. August, mit dem österreichischen Spielfilm „Märzengrund“: Regisseur Adrian Goiginger, der an diesem Tag auch nach Waidhofen kommen wird, erzählt darin nach einem Theaterstück von Felix Mitterer die Geschichte eines jungen Mannes, der sich Ende der 1960er-Jahre für ein radikales Leben im Einklang mit der Natur entscheidet.

Am Dienstag, 16. August, geht es dann mit der deutschen Komödie „Beckenrand Sheriff“, in der ein Bademeister mit allen Mitteln versucht, das Freibad in seiner kleinen Heimatgemeinde vor der Schließung zu bewahren, von Marcus H. Rosenmüller weiter. Zum Abschluss am Dienstag, 23. August, entführt der Verein Filmzuckerl schließlich mit „Das Licht, aus dem die Träume sind“ nach Indien, wo der neunjährige Samay seine Liebe zum Kino entdeckt.

Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr; bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt. Reservierung von Gastro-Sitzplätzen unter 07442/53657; nähere Information unter 0680/1107622 und https://filmzuckerl.at; Karten unter www.ntry.at.

