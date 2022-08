ORF RSO Wien im August: Zwei Konzerte bei den Salzburger Festspielen und erstmals Gastspiel bei den BBC Proms

Wien (OTS) - Bei den Salzburger Festspielen spielt das RSO Wien am 9. August unter der Leitung von Chefdirigentin Marin Alsop Werke von Georg Friedrich Haas, György Ligeti und Leoš Janáček, am 18. August ist der „Young Conductors Award“-Gewinner Joel Sandelson am RSO-Pult zu erleben. Am 13. August ist das Orchester erstmals zu Gast bei den BBC Proms in London, es dirigiert Marin Alsop.

Am Dienstag, den 9. August (20.30 Uhr) präsentiert das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop in der Felsenreitschule das „Concert românesc“ von György Ligeti, die „Sinfonietta op. 60“ von Leoš Janáček und gemeinsam mit dem Schweizer Hornroh Modern Alphorn Quartet das „Concerto grosso Nr. 1 für vier Alphörner und Orchester“ von Georg Friedrich Haas. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am 18. August (19.30 Uhr) zu hören.

Am Donnerstag, den 18. August spielt das RSO Wien um 20.00 Uhr in der Felsenreitschule das Konzert „Young Conductors Award“ – am Pult ist der Sieger des Vorjahres zu erleben, Joel Sandelson. Auf dem Programm stehen das Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 Es-Dur von Dmitrij Schostakowitsch mit Cellist Pablo Ferrández und die 2. Symphonie in e-Moll von Sergej Rachmaninow. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am 27. August (15.05 Uhr).

Erstmals ist das ORF RSO Wien zu Gast bei den BBC Proms in London:

Das Orchester spielt am Samstag, den 13. August (19.30 Uhr) in der Royal Albert Hall unter Chefdirigentin Marin Alsop gemeinsam mit dem Pianisten Benjamin Grosvenor Sergej Prokofjews 3. Konzert für Klavier und Orchester in C-Dur, weiters Béla Bartóks Konzertsuite aus „Der wunderbare Mandarin“, die britische Erstaufführung von Hannah Eisendles „Heliosis“ sowie Antonín Dvořáks 7. Symphonie in d-Moll. Zu hören ist der Konzertmitschnitt am 20. September (19.30 Uhr) auf Ö1, ORF 2 sendet die Aufzeichnung am 18. September (9.05 Uhr). Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/

