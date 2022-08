WB-Stellenmonitor: 268.000 offene Stellen im Juli

Leichter Rückgang der offenen Stellen – Entspannung nicht in Sicht

Wien (OTS) - „Nach Rekordmonaten im Frühjahr konnte im Juli ein leichter Rückgang der offenen Stellen verzeichnet werden. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt aber angespannt. Es sind nach wie vor über 268.000 Stellen offen. In Österreich mangelt es also definitiv nicht an Arbeitsmöglichkeiten, sondern an notwendigen Arbeitskräften. Die versprochenen Arbeitsmarktreformen müssen dringend umgesetzt werden, damit sich Arbeit wieder lohnt und wir einen Wohlstandsverlust für alle vermeiden können“, kommentiert WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick:

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 33.923

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 27.305

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 331

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4.053

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 21.444

Handel, Logistik, Verkehr: 49.862

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 2.094

Maschinenbau, Kfz, Metall: 19.661

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.567

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 12.770

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 16.848

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 275

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 32.468

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.550

Nicht konkreter zuordenbar: 17.629

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

Alle Detailergebnisse und Zahlen zu den einzelnen Bezirken finden Sie unter: https://www.wirtschaftsbund.at/stellenmonitor/

