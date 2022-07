„MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Neue spielbare Charaktere „Mash Kyrielight" und „Neco-Arc"Alle weiteren Charaktere bis zum vierten Set werden kostenlos verfügbar sein!

Tokio (ots/PRNewswire) - Ab dem 4. August auf Steam erhältlich

Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) kündigt neue spielbare Charaktere „Mash Kyrielight" und „Neco-Arc" für das 2D-Kampfspiel „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

„Mash Kyrielight" und „Neco-Arc", deren Veröffentlichung für diesen Sommer geplant ist, werden kostenlos verfügbar sein, zusammen mit zwei weiteren spielbaren Charakteren, die im kommenden Winter hinzugefügt werden.

Darüber hinaus wird das Spiel ab dem 4. August 2022 um 10:00 Uhr (PDT) mit einem Rabatt von 35% auf Steam erhältlich sein.

Auch für PlayStation®4, Nintendo Switch™ und Xbox One findet derzeit ein Verkauf statt.

- Offizielle Website

https://meltyblood.typelumina.com/en/

- Bild & Details

https://drive.google.com/drive/folders/1V4juku_fmoJiH2YMT4iA_bvmRQfLRi8q?usp=sharing

Über „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"

„MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" ist ein 2D-Kampfspiel, das sich durch seine spannenden, rasanten Kämpfe und seine schönen 2D-Animationen auszeichnet.

Die Spieler steuern einen von 18 Charakteren für animierte Kämpfe gegeneinander. Wählen Sie Charaktere aus, um ihre zahlreichen Techniken zu nutzen, und erleben Sie eine individuelle Geschichte für jeden einzelnen.

Insgesamt wurden weltweit mehr als 270.000 Exemplare des Titels verkauft. Das Spiel wurde auch für die Hauptturnierkategorie des Kampfspielturniers "Evo 2022" ausgewählt.

Das Spiel verfügt über einen Rollback-Netcode, der stabile Verbindungen für das weltweite Online-Spiel gewährleistet, und unterstützt Online-Wettkämpfe und E-Sport-Entwicklungen.

Alle zusätzlichen Charaktere bis zum vierten Set sind kostenlos erhältlich

Das Unternehmen hat beschlossen, die kommenden vier spielbaren Charaktere für "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" kostenlos zu aktualisieren.

Der dritte Satz neuer spielbarer Charaktere soll im Sommer erscheinen, der vierte Satz im kommenden Winter.

Angebot auf Steam für 35% Rabatt

„MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" wird für 35% Rabatt auf Steam angeboten.

Fügen Sie es auf jeden Fall zu Ihrer Wunschliste hinzu und halten Sie Ausschau nach dem Verkauf.

https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/

- Steam Sale Zeitraum

PDT August 4, 2022, 10:00~August 18, 2022, 10:00

Verkaufte Artikel

„MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Standardausgabe

„MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" Deluxe-Ausgabe

Round Announcements

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868094/MBTL_NewCharacters_2022Summer.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Lasengle Inc. PR,

E-Mail: pr @ lasengle.co.jp