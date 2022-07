ORF III bringt „Sommer(nach)gespräche“ – erstmals mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Außerdem dabei: ORF-III-Innenpolitikexpertin Raffaela Singer – am 8., 15., 22. und 29. August sowie 5. September

Wien (OTS) - Nach dem Erfolg der vergangenen drei Jahre gehen die „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III in die nächste Runde. Am 8., 15., 22. und 29. August sowie am 5. September 2022, jeweils Montag um 22.30 Uhr, analysiert anschließend an das „Sommergespräch“ in ORF 2 erstmals ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher – Moderatorin der letztjährigen „Sommergespräche“ – gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Medien die Auftritte der Parteichefs und -chefinnen. Angesichts der sich zuspitzenden ökonomischen Lage, der stark steigenden Teuerung und der Energiekrise gibt es heuer erstmalig in jeder Sendung einen Experten-Schnellcheck. Außerdem diesmal mit dabei: ORF-III-Innenpolitikjournalistin Raffaela Singer, die alle Gesprächsrunden begleiten wird.

Zum Auftakt am Montag, dem 8. August, sind nach dem „Sommergespräch“ mit NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger im ORF-III-„Sommer(nach)gespräch“ zu Gast: die Gründerin des Liberalen Forums, Heide Schmidt, Klaus Neusser, Leiter des Instituts für Höhere Studien, Journalist Josef Votzi und Karikaturist Michael Pammesberger.

