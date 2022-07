Polaschek: „Mit Wolfgang Mantl verliert die Republik einen großen Österreicher und Wissenschaftler“

Wien (OTS) - „Mit dem Ableben von Wolfgang Mantl verliert Österreich eine herausragende Persönlichkeit, einen großartigen Verfassungs- und Staatsrechtler und einen langjährigen Universitätsprofessor, der vor allem auch immer ein offenes Ohr für alle Studierenden hatte. Das Wirken von Universitätsprofessor Mantl wird uns erhalten bleiben: So trug er unter anderem maßgeblich zur Reform der steirischen Landesverfassung und der Schaffung des ersten Landesrechnungshofes in der Steiermark bei. Als Universitätsprofessor hatte er zudem Anteil an der Ausbildung von zahlreichen österreichischen Spitzenjuristinnen und -juristen. Meine aufrichtige Anteilnahme in diesen schweren Stunden gilt seiner ganzen Familie“, so Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek.

