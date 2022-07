Große Freude an der CEU - endlich Gerechtigkeit für unseren Studenten Ahmed Samir Santawy

Erklärung der CEU-Präsidentin und Rektorin Shalini Randeria

Wien (OTS) - Ich bin überglücklich, dass Ahmed gestern Abend vom ägyptischen Präsidenten begnadigt und heute aus der Haft entlassen wurde. Jetzt, da sein Leidensweg nach 18 Monaten unter horrenden Haftbedingungen und unter Verstoß gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte endet, atmen wir erleichtert auf.

Unser aufrichtiger Dank gilt allen, die ihn und uns durch ihr Engagement in der #FreeAhmedSamir-Bewegung an der CEU und darüber hinaus unterstützt haben.

Unser besonderer Dank gilt vor allem den außerordentlichen diplomatischen Bemühungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Außenminister Schallenberg, Generalsekretär Launsky-Tieffenthal sowie den Bediensteten des BMEiA ohne deren unermüdlichen Einsatz Ahmed heute nicht frei sein würde. Weiters danken wir für die bemerkenswerte Unterstützung von Regierungsvertreter:innen der gesamten EU und den USA.

Wir sind Amnesty International, dem Tahrir Institute for Middle East Policy, Scholars at Risk, der Threatened Scholars Initiative, Human Rights Watch und zahlreichen anderen Organisationen für ihre Anwaltschaft hinsichtlich Ahmeds Freilassung dankbar. Meine Rektorenkolleginnen und -kollegen in ganz Österreich, die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und zahlreiche Hochschulen und Studentenvereinigungen in Österreich, Europa und auf der ganzen Welt haben einen unschätzbaren Beitrag zur Kampagne geleistet. Unser herzlicher Dank gilt allen!

Ahmed wurde inhaftiert, weil er als Wissenschaftler und Privatperson einzig und allein von seinem Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hat. Auch wenn wir heute Ahmeds und Patrick Zakis Freilassung feiern, sind wir uns jener Studierenden und Wissenschaftler:innen bewusst, die weiterhin der Verfolgung wie Verhaftung ausgesetzt sind. Stellvertretend möchten wir hier Waleed Salem, Doktorand an der University of Washington nennen. In dieser Hinsicht liegt also noch ein großes Stück Arbeit vor uns.

Heute aber freuen wir uns mit Ahmed, seiner Familie und Souheila Yildiz, seiner Partnerin, die sich unentwegt für Ahmeds Freilassung eingesetzt hat.

Ahmed, wir freuen uns darauf, Dich zu Beginn des Semesters wieder in Wien zum Studium begrüßen zu dürfen!

