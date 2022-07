FPÖ – Nepp: SPÖ und Ludwig wollen nach Wien ganz Österreich in den Teuerungswahnsinn treiben

Roter Teuerungsbürgermeister zockt nur ab und treibt die Wiener in die Armut – Wiener Modell ist eine gefährliche Drohung für alle Österreicher

Wien (OTS) - „Wenn SPÖ-Bürgermeister Ludwig einen Teuerungsgipfel begrüßt, dann kann das nur als gefährliche Drohung aufgefasst werden. Tatasache ist, dass Ludwig in Wien die städtischen Gebühren (Müll, Kanal, Abwasser), die Parkgebühren, die Bäderpreise, die Richtwertmietzinse im Gemeindebau, die Betriebskosten im Gemeindebau und die Preise bei der Fernwärme um 92 Prozent angehoben hat. Die Umlegung des Wiener SPÖ-Modells auf ganz Österreich würde eine horrende Belastung nicht nur für die Wiener, sondern für alle Österreicherinnen und Österreicher bedeuten. Wir haben in Wien einen Bürgermeister Ludwig, der nur abzockt und die Wiener in die Armut treibt, und trotz Milliardengewinnen der SPÖ nahen Unternehmen Wien Energie und Wiener Stadtwerke. Nach Wien wollen Ludwig und die SPÖ ganz Österreich in einen noch größeren Teuerungswahnsinn treiben. Dieser Irrsinn muss mit allen Mitteln verhindert werden“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

