Korosec zu Strompreisbremse: “Treffsichere Entlastung für Seniorinnen und Senioren!”

Seniorenrats-Präsidentin unterstützt Vorschlag von Finanzminister Brunner nach zusätzlicher sozialer Staffelung der Strompreisbremse.

Wien (OTS) - Ingrid Korosec, Seniorenbund-Präsidentin und Vorsitzende Präsidentin des Seniorenrats, begrüsst die von Wifo-Chef Grabiel Felbermayr vorgeschlagene Strompreisbremse, die die Bundesregierung im Sommerministerrat diese Woche beschlossen hat. Sie sieht die Maßnahme als Schritt in die richtige Richtung. „Laut Statistik Austria ist Haushaltsenergie weiterhin einer der größten Preistreiber der Inflation. Das zeigt, dass die Stompreisbremse eine treffsichere Maßnahme ist. Diese wird besonders den Seniorinnen und Senioren zugutekommen, die einen erheblichen Teil ihrer Pension für Energie ausgeben müssen“, sagt Korosec.

Sie kann auch dem Vorschlag von Finanzminister Magnus Brunner, bei der Strompreisbremse zusätzliche Kontingente für sozial Schwächere einzubauen, viel abgewinnen. „Jede zweite Pension in Österreich liegt unter 1226 Euro Brutto. Die steigenden Strompreise schmerzen Bezieherinnen und Bezieher kleiner Pensionen doppelt, daher kann ich jede verstärkte Hilfe in diesem Bereich nur unterstützen.”



Korosec kann nachvollziehen, dass die Strompreisbremse nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. „So einfach das Modell in der Erklärung ist, umso komplizierter ist es in der Ausführung. Damit die Maßnahme auf treffsicher greift, muss sie genauestens ausgearbeitet werden, was gerade auch geschieht. Dass das etwas Zeit braucht, ist klar. Im Herbst muss die Strompreisbremse jedenfalls einsatzbereit sein!“, betont Korosec.

Pensionsanpassung 2023: Expertenvorschläge werden wichtige zusätzliche Rolle bei Verhandlungen spielen

Expertenvorschläge wie die Strompreisbremse werden für Korosec ein wichtiger Faktor bei den Verhandlungen für die Pensionsanpassung 2023 sein. “Mein Ziel ist klar: Die Inflation muss für die Seniorinnen und Senioren voll abgegolten werden. Dazu werden wir jedenfalls begleitende Sofortmaßnahmen brauchen. Auf das Wissen und die Erfahrung von Expertinnen und Experten zu bauen, ist eine wichtige Quelle, um das beste Ergebnis für die Seniorinnen und Senioren zu erzielen”, bekräftigt Korosec abschließend.

