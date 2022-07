Nehammer: „Mit Wolfgang Mantl verliert Österreich eine herausragende Persönlichkeit“

Volkspartei trauert um Verfassungsrechtler und Universitätsprofessor Wolfgang Mantl

Wien (OTS) - „Mit Wolfgang Mantl verliert Österreich eine herausragende Persönlichkeit. Als Wissenschaftler und langjähriger Universitätsprofessor hat Wolfgang Mantl in den unterschiedlichsten Bereichen seine Spuren hinterlassen, insbesondere indem er der Politik lange beratend zur Seite gestanden ist. So hat Wolfgang Mantl maßgeblich zur Reform der steirischen Landesverfassung beigetragen und die Schaffung des ersten Landesgerichtshofes Österreichs in der Steiermark vorangetrieben. In seinen vielen öffentlichen Funktionen, wie als Gründungsvorsitzender des Österreichischen Wissenschaftsrats, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und des Kuratoriums des Europäischen Forums Alpbach, hat Wolfgang Mantl seine Expertise als Politikwissenschaftler und Verfassungsrechtler eingebracht. Wir gedenken in voller Dankbarkeit eines großen Österreichers, dessen Verdienste um unsere Republik wir für immer schätzen werden. Wolgang Mantl hinterlässt eine große Lücke in Österreich“, zeigt sich Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer betroffen vom Ableben von Wolfgang Mantl im 84. Lebensjahr.

„Die Republik und die Volkspartei haben mit Wolfgang Mantl einen großen Österreicher und Wissenschaftler verloren. Hochrangige ehemalige Politiker und Amtsträger der Volkspartei haben in den vergangenen Jahrzehnten auf die Expertise des verdienten Juristen vertraut: unter anderem Alois Mock, Erhard Busek und Josef Krainer junior. Als Berater hat Wolfgang Mantl mit seinem umfassenden Wissen und seiner Kompetenz entscheidenden Einfluss auf wichtige politische Projekte genommen, wie die Reform der steirischen Landesverfassung. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

