3. Salzburg Summit unter Generalthema „Challenges“ geht zu Ende

Unter dem Generalthema „Challenges“ kamen an 2 Konferenztagen internationale Speaker aus Wirtschaft & Politik in Salzburg zusammen

Salzburg (OTS) - Mehr als 30 internationale Speaker tauschten sich beim dritten „Salzburg Summit“ rund um das Thema „Challenges“ aus. Das Aufeinandertreffen von Old und New Economy sorgte dabei für anregende Diskussionen. Im Zentrum des Events standen akute Problematiken, wie der Krieg in der Ukraine und die Energieversorgungssicherheit sowie künftige Herausforderungen, wie die grüne und digitale Transformation.

Bei seiner Eröffnungsrede sprach IV-Präsident Georg Knill über die Herausforderungen unserer Zeit, insbesondere aber auch über jene, die es für die Industrie zu meistern gilt. Klar ist jedoch: Viele der aktuellen Herausforderungen können wir nur gemeinsam durch Erfindergeist und innovative Lösungsansätze bewältigen: „Nur gemeinsam können wir für die großen Challenges unserer Zeit die richtigen Antworten entwickeln. Gemeinsam sichern wir Arbeit und Wohlstand auch in herausfordernden Zeiten. Gemeinsam finden wir Lösungen für die Vielzahl an aktuellen Zukunftsfragen“, so Knill im Rahmen des Summits.

Das diesjährige Motto „Challenges“ zog sich durch zwei Konferenztage, an denen zahlreiche Rednerinnen und Redner in einem Mix aus Diskussionsrunden, Impulsvorträgen und Interviews die zentralen Herausforderungen beleuchteten und Zukunftsvisionen diskutierten. Unter anderem gaben Johannes Hahn, Karoline Edtstadler, Wolfgang Ischinger und Karl-Theodor zu Guttenberg Einblicke in die aktuellen geopolitischen Dynamiken, bedingt durch den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Rolle Europas. Gefolgt von Nikolaus von Bomhard (Aufsichtsratsvorsitzender Münchener Rück & Deutsche Post DHL Gruppe) und Andrea Orcel (CEO UniCredit) die die makroökonomischen Herausforderungen Europas beleuchteten. Den ersten Tag rundeten Diskussionen rund um eine stabile Rohstoffversorgung und grünen Wasserstoff als Gamechanger ab. Sabine Herlitschka (CEO Infineon Austria) gab am Freitag interessante Einblicke in die Herausforderungen der Halbleiterindustrie und mahnte mehr Tempo beim "EU-Chips Act" ein. Zur Zukunft des Pharmastandorts Europa diskutierte unter anderem Bundesminister Martin Kocher mit Sabrina Kristic (BCG) und Nathalie Moll (Generaldirektorin EFPIA). Den Abschluss des Summits bildete ein Digitalisierungsschwerpunkt, unter anderem mit Staatssekretär Florian Tursky, Masmovil CEO Meinhard Sprenger und GoStudent Co-Founder Felix Ohswald.

Ein Thema, drei Tage und mehr als 30 internationale Speaker

Mehr als 30 internationale Speaker aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik tauschten sich im Rahmen des Salzburg Summits unter dem Schirm des Tagungsmottos „Challenges“ an insgesamt drei Tagen aus -sie kamen aus Traditionsbetrieben und Start-ups, Wissenschaft und Gesellschaft und gaben Einblicke in zentrale Fragen in Themen, wie beispielsweise Web 3.0 und Metaverse, Resilienz in Bezug auf Lieferketten, Grünen Wasserstoff, Cyber Security und nachhaltige Rohstoffversorgung. Mit dabei waren unter anderem: Wolfgang Ischinger, Ex-Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Lucrezia Reichlin, Professor of Economics, London Business School und Hildegard Wortmann, Vorständin Vertrieb und Marketing AUDI AG.

Über den Salzburg Summit

Der Salzburg Summit dient als exklusive Plattform für den Austausch über die Zukunft des Standorts Europa, initiiert von Industriellenvereinigung und der Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld. Technologische und wirtschaftliche Aspekte stehen neben der geopolitischen Dimension im Mittelpunkt der Gespräche.

