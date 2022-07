VP-Mahrer: Jugendbanden und dramatische Entwicklungen in Wien

Wiener Polizei konnte gefährliche Jugendbande in Wien festnehmen – Bandenkriminalität ist Zeichen gescheiterter Integration

Wien (OTS) - Durch mehrfache Raubüberfälle und schwere Körperverletzung machte sich eine Jugendbande in Wien mit Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren strafbar. Festgenommen wurden junge Menschen aus Österreich, Afghanistan, dem Irak, Tschetschenien, der Türkei sowie aus Syrien. „Vorweg gilt ein großer Dank der Wiener Polizei, die hier gegen Jugendbanden entschlossen vorgeht. Die Bandenkriminalität in Wien nimmt deutlich zu und hängt unmittelbar mit der gescheiterten Integration in Wien zusammen. Aktuell erreichen nur zwei von zehn Pflichtschülern in Wien die vorgegebenen Bildungsziele. Von den acht Schülern, welche die Bildungsziele gar nicht oder nur teilweise erreichen, sind mangelnde Deutschkenntnisse das Hauptproblem. Diese jungen Menschen werden aufgrund mangelnder Perspektive zu Kriminalität verleitet“, so der ehem. Landespolizeikommandant und General, heute Stadtrat Karl Mahrer.

Das Problem an der Wurzel lösen – Bildung & Integration

Der Bildungsbereich ist ein guter Seismograph für den Erfolg von Integration. Durch systematische Vernachlässigung des Bereichs Integration und Bildung seitens der SPÖ-dominierten Stadtregierung wird die Wurzel des Problems deutlich. „Die Stadtregierung muss das Bildungsproblem dringend in den Griff bekommen. Wien steht in der Jugendarbeitslosigkeit an der Spitze der deutschsprachigen Regionen. Wenn hier weiter nur zugesehen wird, haben wir in wenigen Jahren Zustände wie in Berlin-Neukölln oder in den Vorstädten von Paris“, so Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

