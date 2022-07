Dynata weitet Partnerschaft mit Google aus und wird Partner für medienübergreifende Messung zur Steigerung der Markenbekanntheit auf YouTube

Dallas (ots/PRNewswire) - Marken und Agenturen können nun die Werbeleistung über alle gemessenen Kanäle, einschließlich YouTube, ganzheitlich miteinander vergleichen.

Dynata, die weltweit größte Plattform für Erstanbieterdaten für Erkenntnisse, Aktivierung und Messung, hat heute seine Partnerschaft mit Google als zugelassenem Drittanbieter für Messungen zur Steigerung der Markenbekanntheit erweitert und YouTube als Teil einer medienübergreifenden Studie einbezogen. Marken und Agenturen können jetzt die Werbelösungen von Dynata nutzen, um die Werbewirksamkeit zu messen, die Medienausgaben zu optimieren und die Marketing-Kapitalrendite auf YouTube zu verbessern, indem sie die Leistung ihrer YouTube-Werbung im Vergleich zu Fernsehen, Printmedien oder anderen digitalen, sozialen oder Offline-Medienkanälen analysieren, die gemessen werden.

Die Fragmentierung der Medien hat es schwieriger denn je gemacht, die Werbewirkung über alle Verlage und Kanäle hinweg genau zu messen. Dynata ermöglicht es nun jedem Unternehmen, ganzheitlich und kanalübergreifend besser zu bemessen, wie eine Kampagne Konsumenten auf allen Ebenen des Kauftrichters beeinflusst.

Im Jahr 2020 wurde Dynata als Teil einer digitalen Werbekampagne mit dem Ads Data Hub von Google zur Messung des YouTube-Anstiegs zugelassen. Die medienübergreifenden Studien von Dynata — zu denen nicht-digitale Medienkanäle wie Fernsehen, Radio, Printmedien und Außenwerbung gehören — messen die Medienleistung der Teilnehmer, die neben anderen Anzeigentypen auf mehreren Kanälen mit digitalen Anzeigen in Berührung kommen. Erstmals kann YouTube nun als Medienkanal in solche Studien einbezogen werden.

„Durch die Aufnahme eines großen Kanals wie YouTube in unser medienübergreifendes Werbelift-Angebot können wir unsere Kunden noch besser bei der genauen und umfassenden Messung der Werbeleistung unterstützen", erklärte Dynata-CEO Gary S. Laben. „Diese Fähigkeit unterstreicht unser Engagement, unsere Kunden nicht nur beim Gewinnen von Erkenntnissen zu unterstützen, sondern auch bei der Aktivierung dieser Erkenntnisse, bei der Messung der gesamten Marketing-Kapitalrendite und letztlich bei der Förderung des Wachstums."

