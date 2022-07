Jing-A Brewing Co. feiert 10-jähriges Jubiläum: Auf der Suche nach einem Lao Beijing

Peking (ots/PRNewswire) - Die Jing-A Brewing Co. feiert 10 Jahre des Experimentierens mit Geschmacksrichtungen, des Erweiterns die Grenzen des chinesischen Craft Beer, der Arbeit mit lokalen Künstlern und Musikern und feiert mit seinen Fans in Peking und im ganzen Land. Und zwar ganz im Jing-A-Stil: Das Unternehmen erzählt eine Geschichte aus Peking, die so alt ist wie die Zeit (und so jung wie wir), braut eine kühne neue Biersorte und lädt seine Freunde ein, mit zu feiern.

Bier-Herstellung seit 10 Jahren

Kann das Unternehmen nach 10 Jahren (endlich) ein „Lao Beijing"-Bier herstellen, das die Stadt widerspiegelt, die es so liebt? Unser Bier zum 10-jährigen Jubiläum – ein „neolithischer" Barleywine – erzählt augenzwinkernd von der Geschichte Pekings und seinen lokalen Eigenheiten.

Basierend auf der Ernährung des Peking-Menschen – dem ältesten Bewohner der Gegend von Peking – wird das Bier zum 10. Jahrestag in einem lustigen, dokumentarischen Video festgehalten, das zum Jubiläum auf den Markt kommt.

Der Lao Beijing Neolithic Barleywine ist nur in 750ml-Flaschen erhältlich, von denen es 1000 Stück gibt. Auf jeder Flasche ist die Illustration zum 10-jährigen Jubiläum des Künstlers Luke Ramsey zu sehen – eine einzigartige und verspielte Hommage an die Geschichte von Jing-A, die das Team, die Biere und Zutaten, die Veranstaltungen der Gemeinschaft und die Stadt Peking zeigt.

Rubbeln und gewinnen

Die meisten dieser Flaschen wurden als Hauptpreise für die Jubiläumsaktion „Goldenes Ticket" zur Verfügung gestellt. Zwischen dem 27. Juli und dem 12. August berechtigt jeder Einkauf im Jing-A-Taproom und im Mini-Programm zu einem Rubbellos. Mit diesen Tickets haben Sie die Chance, Werbeartikel zum 10-jährigen Jubiläum sowie den begehrten Lao Beijing Neolithic Barleywine zu gewinnen.

Wer sein Glück nicht versuchen möchte, kann während der 10-Jahres-Feier am 6. August 100 Flaschen in unserem Xingfucun Taproom kaufen. Diese sind nur einen Tag lang erhältlich. Jede Flasche kostet 888 RMB und der Verkauf ist auf 2 pro Person begrenzt.

Party des Jahrzehnts

Am Samstag, den 6. August, wird das OG Xingfucun Brewpub zum Schauplatz der Party des Jahrzehnts. Die Gründer Alex und Kris schenken (IPA-)Sekt aus und DJs werden die ganze Nacht über auflegen.

