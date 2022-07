Burlington Stores, Inc. vergrößert sich um 3200 Quadratmeter und belegt nun insgesamt 9560 Quadratmeter am 1400 Broadway

New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gab heute bekannt, dass Burlington Stores, Inc. einen Mietvertrag über eine komplette Etage für zusätzliche 3200 Quadratmeter Bürofläche unterzeichnet hat, die zuvor an Uber vermietet war. Mit dieser Erweiterung wird Burlington in 1400 Broadway 9560 Quadratmeter auf drei Etagen belegen.

„Wir schätzen unsere langjährige Beziehung zu ESRT und freuen uns, unsere Präsenz am 1400 Broadway in New York City weiter auszubauen", sagte Gayle Aertker, EVP Store Development, Burlington Stores. „Während Burlington weiter wächst, schätzen wir die Partnerschaft mit ESRT."

1400 Broadway liegt an der Broadway Pedestrian Plaza und bietet einen bequemen Zugang zu nahe gelegenen Verkehrsmitteln, Restaurants, Unterkünften und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Mieter profitieren von der führenden Rolle der ESRT bei der Energieeffizienz und der erstklassigen Umweltqualität in Innenräumen (u. a. MERV-13-Filter und aktive bipolare Ionisierung) sowie von einer Lounge nur für Mieter und einem neuen Versammlungsraum im Rathaus, der Ende 2022 fertiggestellt wird.

„ESRT bietet außergewöhnliche Werte in gesunden, modernisierten, energieeffizienten Räumen, die hochwertige Mieter wie Burlington binden", sagte Thomas P. Durels, Executive Vice President, Real Estate bei Empire State Realty Trust. „Wir profitieren mit unserem erstklassig ausgestatteten Portfolio weiterhin von der Flucht des Marktes in die Qualität."

Alan Desino von Colliers International hat Burlington bei den Mietvertragsverhandlungen vertreten. Scott Klau, Neil Rubin und Erik Harris vertraten den Grundstückseigentümer.

Weitere Informationen über 1400 Broadway finden Sie Online.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein REIT, der Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser in Manhattan und dem Großraum New York besitzt und verwaltet. ESRT besitzt das Empire State Building - das berühmteste Gebäude der Welt - und TripAdvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards #1 Attraktion in den USA und #3 Attraktion in der Welt, im neu gestalteten und ikonischen Empire State Building Observatory. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 31. März 2022 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 9,2 Millionen Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 700.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Einheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Sie können diese Aussagen daran erkennen, dass wir Wörter wie „geht davon aus", „glaubt", „schätzt", „erwartet", „beabsichtigt", „plant", „projiziert" oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwenden, die sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Sie sollten bei der Interpretation von und dem Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen Vorsicht walten lassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von ESRT liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen können. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem die derzeitige öffentliche Gesundheitskrise und die wirtschaftliche Störung durch die Covid-19-Pandemie, ein Scheitern der Bedingungen oder der Leistung in Bezug auf die oben beschriebenen Ereignisse oder Transaktionen, regulatorische Änderungen, und andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von ESRT und ESROP bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden, einschließlich derjenigen, die im Jahresbericht von ESRT und ESROP auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und im Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am Freitag, 31. Dezember 2021 endende Quartal unter der Überschrift „Risk Factors" aufgeführt sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, sind ESRT und ESROP nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

