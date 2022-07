Geburtstagsvideo zu Arnies 75er

75 Personen gratulieren Arnold Schwarzenegger zum 75. Geburtstag herzlich und persönlich in einem Video der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH

Alles Gute zum 75er, Arnie, hasta la vista in der Steiermark!

Von Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann Christopher Drexler vor der neu gepflanzten Arnie-Eiche bis zu Schülern im Sommercamp in Thal, von ORF-Landesdirektor Gerhard Koch bis zum Schulfreund Peter Urdl und Bürgermeister vonThal Peter Schickhofer, von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und LH-Stv. Anton Lang bis zu Special Olympics Österreich-Geschäftsführer Jürgen Winter, von Antenne-Muntermacher Thomas Axmann aus dem Urlaub am Atlantik über Weinbauer Jürgen Trummer am Obegg/Spielfeld bis zur Polizeilegende Eduard Hamedl an der Gitarre, von Krone-Fotograf Christian Jauschowetz aus dem Fitnessstudio bis zu Mitarbeiterinnen der Steirischen Tourismus- und Standortmarketing GmbH auf der Steiermark-Herzbank und im Grünen, von der Fußballmannschaft SV Thal bis zu Elias, dem Geburtstagkind im Schwarzenegger-Museum:

75 Personen gratulieren Arnold Schwarzenegger herzlich und persönlich in einem Video der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH zum 75. Geburtstag.

Das Video wird heute über private Kontakte an das Geburtstagskind übermittelt. Wir freuen uns schon auf seine Antwort. 😊

Geburtstagsvideo auf der Herzpersönlichkeiten-Seite jetzt anschauen

