10. Bezirk: „Starmania“-Sieger Stefan Eigner im „Tivoli“

Karten für Konzert am 20.8.: Ab sofort Vorverkauf bei „Event Jet“

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Sänger Stefan Eigner gastierte in den letzten Jahren wiederholt im Böhmischen Prater, wo ihm seine getreue Anhängerschaft stets reichlich Beifall spendete. Auch nach dem Sieg beim ORF-Wettbewerb „Starmania 2022“ hat dieser junge Künstler auf die Fans in Wien-Favoriten nicht vergessen: Am Samstag, 20. August, ist Stefan Eigner ab 19.00 Uhr im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) mit einem kurzweiligen Programm zu hören. Einlass: 18.00 Uhr. Ab sofort werden Eintrittskarten für das Konzert im Vorverkauf bei „Event Jet“ zum Preis von 10 Euro feilgeboten: https://events.eventjet.at.

„Kulturverband Böhmischer Prater“ informiert: 0676/720 94 11

Zuschauer*innen sollen die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Stefan Eigner trägt beim Auftritt im Saal „Tivoli“ die besten Lieder aus den Alben „Music Is My Life“ (2017), „What’s In My Heart“ (2018) und „White Paper“ (2021) vor. Das Repertoire des Sängers reicht von selbst geschriebenen Titeln bis zu den Hits internationaler Musik-Stars. Am Konzert-Abend öffnet die Kasse um 18.00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro. Betreut wird die Veranstaltung durch den „Kulturverband Böhmischer Prater“. Erteilung von Auskünften: Telefon 0676/720 94 11. Beantwortung von Anfragen durch den Verbandssprecher, Manfred Fritz, per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Sänger Stefan Eigner: https://stefaneigner.wordpress.com

Sänger Stefan Eigner (Instagram): www.instagram.com/stefaneignermusic/?hl=de

Starmania 22 – der.ORF.at: https://der.orf.at/unternehmen/programmangebote/fernsehen/orf-eins/starmania104.html

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

