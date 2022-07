„Thema“: Kärntner Gegendtal – der große Zusammenhalt nach der Unwetterkatastrophe

Am 1. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema" am Montag, dem 1. August 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Das verflixte zehnte Jahr – was hält die Liebe am Leben?

Jede zweite Ehe wird im zehnten Jahr geschieden – das sind mehr Trennungen als im sprichwörtlichen „verflixten siebenten Jahr“. Vor zehn Jahren, im Sommer 2012, haben zwei Paare vor der „Thema“-Kamera ihre Hochzeit gefeiert. Andrea und Patrick Eder auf der Alm, in Tracht und mit Gottes Segen. Inzwischen ist Sohn Emil acht – wie haben die berufstätigen Eltern die „Rushhour des Lebens“ mit Kind, Job und Ehe gemeistert? Als Manuel und Patrick Krumpeck einander in einem burgenländischen Dorf das Ja-Wort gaben, hat ihre festliche Verpartnerung noch viele Schaulustige angezogen. „Warten wir noch zehn Jahre, dann wird das gar kein Thema mehr sein“, war das schwule Paar damals überzeugt. Ist es wirklich so? Wie geht es den beiden Paaren heute? Wie haben sie die Liebe über die Hürden des Alltags gerettet? Helena Pichler und Andrea Poschmaier haben zum zehnten Hochzeitstag nachgefragt.

Kärntner Gegendtal – der große Zusammenhalt nach der Unwetterkatastrophe

Unwetter und Murenabgänge häufen sich in diesem Sommer – derzeit ist Tirol betroffen. Im Kärntner Gegendtal ist vor vier Wochen ein Mann von den Wassermassen erfasst und getötet worden. Die Schäden in Treffen und Arriach sind enorm. Längst ist nicht alles aufgeräumt. „Wenn die Dorfgemeinschaft nicht so gut gehalten hätte, wir hätten nicht mehr weitergewusst“, sagt Rita Gollner vom Pilsachhof in Arriach. Nur zwei ihrer Tiere haben überlebt. „Einst war unser Garten ein Paradies, jetzt haben wir zum Glück treue Gäste, die trotzdem kommen, obwohl es nicht schön aussieht.“ Am 29. Juni hatte es im Gegendtal mehr geregnet als sonst in einem ganzen Monat. Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt sind groß, berichtet Markus Stachl.

Der Landarzt – kein Traumberuf?

Immer mehr Arztpraxen auf dem Land stehen leer – es fehlt der Nachwuchs. Fast die Hälfte der 1.600 Landärzte und Landärztinnen ist älter als 55 Jahre, sie werden in absehbarer Zeit in Pension gehen. Die Studierenden bevorzugen eine Karriere als Facharzt/Fachärztin oder im Krankenhaus – zwei Drittel können sich nicht einmal vorstellen, eine Landarztpraxis zu führen. „Die Arbeit ist anstrengend, der bürokratische Aufwand groß und verdienen lässt sich damit auch nicht besonders viel“, sagt Landarzt Thomas Hirsch, der in Leutschach in der Südsteiermark ordiniert. Dennoch liebe er seinen abwechslungsreichen Beruf. Warum verdienen Allgemeinmediziner/innen weniger als alle anderen Ärztinnen und Ärzte? Wie kann der Beruf wieder attraktiver werden? Oliver Rubenthaler berichtet.

Der Sexmarkt für Frauen – vom Porno bis zum Spielzeug

Das Wiener Pornofilmfestival hat es gezeigt: immer mehr Frauen interessieren sich für Pornos, der Sexmarkt für Frauen wächst. Adrineh Simonian ist Pornofilmproduzentin. Die ehemalige Opernsängerin distanziert sich von der männerdominierten Mainstream-Pornoindustrie und will mit ihren Filmen gezielt Frauen ansprechen. Auch der Markt für Sexspielzeug floriert und hat während der Pandemie ein großes Umsatzplus erzielt. Eva Kordesch berichtet.

