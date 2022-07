22. Bezirk: „Betty Blue Jazz Quartett“ am 7.8. in Eßling

Zählkarten: 0677/630 19 868, Information: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Ein buntes Programm mit „Swing, Blues und Bebop“ erfreut die Zuhörerschaft am Sonntag, 7. August, ab 19.00 Uhr, beim Konzert der Gruppe „Betty Blue Jazz Quartett feat. Ramona Steiner“. Auf Einladung des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ musiziert die Combo im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Auf dem Programm stehen Swing-Standards aus den 30er- und 40er-Jahren und manch andere „jazzige“ Rhythmen. Wie schon so oft wird auch an diesem Abend die bemerkenswerte Sängerin Ramona Steiner gleich der Publikumsliebling sein. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucher*innen sind willkommen. Ab sofort vergibt das ehrenamtliche „Kulturfleckerl“-Team für das kommende Konzert Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Dem von heimischen Musik-Fachleuten vielfach gelobten „Betty Blue Jazz Quartett“ gehören Christian Müller (Klarinette und Saxophon), Thomas Scherrer (Gitarre), Gidon Oechsner (Gitarre) und Peter Strutzenberger (Bass) an. Ramona Steiner ist eine temperamentvolle Sängerin mit markanter Stimme und starker Bühnenpräsenz. Auch als „Ramona Rotstich“ setzt die Künstlerin immer wieder spannende melodiöse Akzente. Die Zuhörer*innen im „Kultur-Stadl Eßling“ sollen die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten. Auskünfte über vielerlei Veranstaltungen des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ erteilt die auf freiwilliger Basis tätige Obfrau, Angela Hannappi, unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Erkundigungen via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Musik-Ensemble „Betty Blue Jazz Quartett“: https://de-de.facebook.com/bettyblue.at

Sängerin Ramona Steiner (Ramona Rotstich): www.ramonarotstich.at/

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse