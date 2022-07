Start für Brückenerneuerung und Abschluss der Sanierung L 6204

Gesamtinvestition von 331.000 Euro für die Verkehrssicherheit in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Brücke über den Lewingbach bei Eisenreichdornach im Gemeindegebiet von Amstetten wird neu errichtet. Auf Grund des Alters befindet sich die Brücke im Zuge der Landesstraße L 6059 bereits in einem sehr schlechten Allgemeinzustand, weshalb das Land NÖ (NÖ Straßendienst) einen Neubau dieser Brücke beschlossen hat. Nach Abbruch der bestehenden Brücke wird das neue Brückenobjekt hergestellt. Die Brücke weist eine Fahrbahnbreite von 5,50 Meter auf und wird rechtsseitig mit einem Gehweg von 150 Zentimeter ausgeführt. Bis die Brücke ein Queren des Lewingbachs wieder zulässt, steht den Fußgängern ein provisorischer Steg zur Verfügung. Die Arbeiten werden von der Brückenmeisterei Aschbach in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt und werden noch rund 3 Monate andauern. Die Gesamtbaukosten von rund € 77.000,- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Für einen reibungslosen Ablauf während der Brückenerneuerung wird der Verkehr über eine Umleitungsstrecke geführt.

Die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 6204 zwischen Felbing und Spielberg ist abgeschlossen. Die Fahrbahn wurde mit einem Investitionsvolumen von rund 245.000 Euro auf einer Länge von rund 1,1 Kilometer erneuert. Auf Grund des teilweise schlechten Fahrbahnzustandes entsprach die Landesstraße L 6204 nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung wurden von der Firma Porr GmbH aus Mauer bei Amstetten und von der Straßenmeisterei St. Peter/Au in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt, haben am 2. Mai begonnen und konnten am 15. Juli 2022 abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund € 245.000,- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis während den Bauarbeiten.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Gertraud Mühlbachler, +43 676 812 60 144, gertraud.muehlbachler @ noel.gv.at

