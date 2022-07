NEOS zu Inflationszahlen: Kalte Progression mit 01.01.2022 abschaffen!

Loacker: „Rekordhohe Inflationszahlen erfordern Schluss mit Scheinlösungen und treffsicheres Gegensteuern!“

Wien (OTS) - „Nun hat die Inflation im Juli laut ersten Schätzungen 9,2% erreicht. Das ist der höchste Wert seit 1975! Anstatt Gutscheine und Einmalzahlungen mit der Gießkanne zu verteilen, muss die Regierung eine Entlastung liefern, die über den Moment einer Einmalzahlung hinaus wirkt“, erklärt NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker. „Die Kalte Progression muss rückwirkend mit 01.01.2022 vollständig abgeschafft werden. Angesichts dieser Teuerungen darf die Regierung den Menschen ihr Geld nicht mehr vorenthalten.“

Auf die Konsumenten komme aber noch weiteres Ungemach zu, warnt Loacker. Die Erzeugerpreise im Juni 2022 waren im Vergleich zum Vorjahr um 20,8% höher. „Wenn nichts passiert, wird das bei den Konsumenten ankommen und die Lage verschlimmern“, so der NEOS-Wirtschaftssprecher. Auch hier müsse man ansetzen, um den Preisdruck zu mildern. „Angesichts dieser Inflationszahlen wirkt die geplante Senkung der Lohnnebenkosten um 0,3%-Punkte wie eine Verhöhnung. Die viel zu hohen Lohnnebenkosten gehören um mindestens 5% gesenkt, um die Kosten für die Firmen zu reduzieren. Diese Kosten trägt am Ende ja der Kunde. Die Regierung muss bei den Lohnnebenkosten aufräumen. Es ist alle höchste Zeit“ so Loacker.

