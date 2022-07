„Sommerkino“: ORF-Premiere für „Die Goldfische“ am 1. August

Um 20.15 Uhr in ORF 1: Die Geschichte einer außergewöhnlichen Reise mit Tom Schilling und Birgit Minichmayr

Wien (OTS) - Nach einem waghalsigen Überholmanöver landet der ehrgeizige Banker Oliver im Rollstuhl und in einer Reha-Klinik. Obendrein sitzt ihm das Finanzamt im Nacken und überprüft Schließfächer in der Schweiz auf Schwarzgeld. Oliver beschließt, mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen dorthin zu fahren, um sein Vermögen zu sichern. „Die Goldfische“ machen sich in der gleichnamigen ORF-Premiere am Montag, dem 1. August 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 im Rahmen des ORF-„Sommerkinos“ auf zu einer außergewöhnlichen Reise. Mit dabei: Tom Schilling, Jella Haase, Birgit Minichmayr, Axel Stein, Jan Henrik Stahlberg, Luisa Wöllisch, Maria Happel und Klaas Heufer-Umlauf. Regie führte Alireza Golafshan, der auch selbst das Drehbuch schrieb.

Mehr zum Inhalt:

Banker und Portfoliomanager Oliver (Tom Schilling) hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht und verbringt seither seine Tage im Rollstuhl in einer Reha-Klinik. Hier lernt er Laura (Jella Haase) kennen, die eine Wohngemeinschaft mit Menschen mit Behinderung betreut. Auf der Suche nach einem WLAN-Anschluss verschlägt es Oliver zu den „Goldfischen“ – zur blinden Magda (Birgit Minichmayr), den Autisten Rainman (Axel Stein) und Michi (Jan Henrik Stahlberg) und zu Franzi (Luisa Wöllisch) mit Down-Syndrom. Als Oliver erfährt, dass sein in der Schweiz gebunkertes Vermögen in Gefahr ist, beschließt er, das Geld nach Deutschland zu schmuggeln. Er spendiert der WG einen Ausflug – denn wer kontrolliert schon einen Bus mit Menschen mit Behinderungen an der Grenze?

