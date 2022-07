Toto: Jackpots bei Dreizehner und Zwölfer

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - Es ist immer eine knifflige Aufgabe für Toto Fans, wenn der europäische Klubfußball auf dem Spielprogramm steht. Ganz besonders gilt dies für die Spiele der Conference League. Wie etwa jüngst in der Toto Runde 30A.

Und so gab es keinen Dreizehner, wodurch es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Jackpot und damit um rund 5.000 Euro geht. Aber das ist nicht der einzige Jackpot. Es gab auch keinen Zwölfer. Es geht also auch im zweiten Rang um einen Jackpot, der mit rund 2.700 Euro gefüllt sein wird.

Und da aller guten Dinge drei sind, wartet auch in der Torwette im ersten Rang ein Jackpot. Hier war es allerdings bereits die 15. Runde in Folge, in der es keinen Tipp mit den fünf richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 30B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 2.847,26 – 5.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 1.537,52 2 Elfer zu je EUR 170,80 61 Zehner zu je EUR 11,20 77 5er Bonus zu je EUR 3,60

Der richtige Tipp: 2 X 1 2 2 / 2 1 1 1 X 1 1 2 X 1 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 18.155,76 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 124,40 Torwette 3. Rang: 37 zu je EUR 8,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 160.004,46

Torwette-Resultate: 1:2 1:1 2:1 1:+ 1:2

