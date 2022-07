2. Bezirk: Modellbahn-Besichtigung für Kinder am 4.8.

Zutritt frei von 15.00 bis 18.00 Uhr: mbvmexikoplatz@gmail.com

Wien (OTS) - Das erfolgreiche Projekt „Modellbahn-Ausstellung 4 Kids“ geht weiter. Der „Modellbauverein Mexikoplatz“ lädt an 4 Tagen im August größere Kinder zu einer Besichtigung der zirka 80 Quadratmeter großen Eisenbahnanlage ein. Mehrere sorgfältig in Szene gesetzte Landschaften werden von mannigfaltigen Zügen aus der Zeit von 1950 bis 2022 befahren. Die Modellbauer*innen berichten den jungen Gästen über die Herstellung des Eisenbahn-Geländes sowie über Abläufe bei der digitalen Betriebsführung. Ebenso stehen Unterschiede bei Loks und Waggons im Kleinformat (1:87) im Fokus. Der nächste Termin: Am Donnerstag, 4. August, wird das Vereinslokal (2., Mexikoplatz, Zugang neben dem Haus Engerthstraße 181-183) für interessierte Kinder und deren erwachsene Begleiter*innen von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Anmeldungen sind nicht nötig. Nähere Auskünfte via E-Mail: mbvmexikoplatz@gmail.com.

Weitere Besichtigungstage: Donnerstag, 11. August, Donnerstag, 18. August, und Donnerstag, 25. August, jeweils zwischen 15.00 und 18.00 Uhr (Eintritt frei). Die Besucher*innen haben sich an die geltenden Corona-Regelungen zu halten. Der Modellbau-Verein nimmt gerne neue Mitglieder auf. Außerdem werden Sonder-Termine vergeben, an denen die Teilnehmer*innen selbstständig einen Zug steuern dürfen. Eine detaillierte Beschreibung des Vereines ist im Internet nachlesbar: www.mbv-mexikoplatz.com.

