LR Danninger: 70 erfolgreiche Absolventen beim ersten Security Boostcamp

Haus der Digitalisierung, Microsoft, ETC, Wirtschaftskammer NÖ und Industriellenvereinigung starten im September mit Durchgang 2

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit fortschreitender Digitalisierung der Wirtschaft steigt auch die Gefahr von Cyberbedrohungen weiter an. Aus diesem Grund setzt das Haus der Digitalisierung 2022 einen aktuellen Schwerpunkt mit der Aktion ‚Prävention IT-Sicherheit für KMU‘. Um auf den zunehmenden Bedarf an Fachkräften auf diesem Gebiet zu reagieren, wurde im April dieses Jahres gemeinsam von Haus der Digitalisierung, Microsoft, ETC, Wirtschaftskammer NÖ und Industriellenvereinigung Niederösterreich das Security Boostcamp Niederösterreich gestartet.

Für Microsoft Österreich General Manager Hermann Erlach und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ist das Security Boostcamp Niederösterreich ein wichtiger und richtiger Schritt für KMU: „Der einzelne Klein- und Mittelbetrieb ist mit den ständig zunehmenden Drohszenarien im Bereich Cybersecurity immer mehr gefordert. Studien belegen, dass diese Unsicherheiten auch bei vielen KMU dazu führen, weniger in die Digitalisierung des eigenen Unternehmens zu investieren. Das Security Boostcamp Niederösterreich erhöht das Bewusstsein für das Thema IT-Security und begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum ‚Microsoft Certified‘“.

Durch die Kooperation von Haus der Digitalisierung, Microsoft, Enterprise Training Center (ETC), Wirtschaftskammer Niederösterreich und Industriellenvereinigung Niederösterreich kann die Teilnahme an den ersten beiden Durchgängen im Wert von 1500 Euro um 99 Euro angeboten werden. „Der 1. Durchgang des Security Boostcamp Niederösterreich wurde sehr gut angenommen. Im Juli konnten 70 Abschlusszertifikate verliehen werden. Der zweite. Durchgang des Security Boostcamp Niederösterreich beginnt mit 12. September“, freuen sich ecoplus Digital Geschäftsführer Claus Zeppelzauer und Lukas Reutterer. Anmeldung unter:

http://www.skills-campus.at/security-boostcamp/.

Nähere Informationen: Markus Steinmaßl, Wirtschaftsagentur ecoplus, +43 2742 9000-19619, m.steinmassl @ ecoplus.at; Andreas Csar, Büro LR Jochen Danninger, +43 2742 9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at

