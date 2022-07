Institut für Europarecht, Karl-Franzens-Universität, Graz: Weiterhin geheime Speicherung der Online-Chats ohne Zustimmung der Studenten?

Jus-Student Pöltl mahnt zur Vorsicht: Chatinhalte von Studierenden in Online-Lehrveranstaltungen werden ohne deren Zustimmung gespeichert.

Graz (OTS) - Am Institut für Europarecht wurden zumindest im Sommersemester 2020 die Chatinhalte der Studierenden in Online-Lehrveranstaltungen ohne deren Wissen und ohne Zustimmung gespeichert. Heißt: Alles was Studierende in Online-Chats geschrieben haben, wurde gespeichert und zumindest in einem Fall wurden diese Chatinhalte auch an Dritte weitergegeben und gegen den Studenten Wolfgang Pöltl verwendet. Diesen Rechts-Skandal hat der Jus-Student W. Pöltl mit Beschwerde bei der Datenschutzbehörde bekämpft und Recht bekommen: Laut Bescheid der Datenschutzbehörde (GZ: D124.0066/22-2022-0.179.132) wurden die Chats rechtswidrig gespeichert und rechtswidrig an das Bundesverwaltungsgericht übermittelt. Student Pöltl macht nun über seinen Rechtsanwalt (Mag.Brunner/Stummvoll Rechtsanwälte OG, Graz) Schadenersatz gegen die Universität geltend. Die Universität hat durch Mag. Stefan Pötsch am 27.7.2022 dem Rechtsanwalt mitgeteilt, dass die geforderte Schadenersatzzahlung abgelehnt wird, weil aus Sicht der Universität keine Rechtsgrundlage bestehe. Mag. Pötsch teilte auch mit, dass der Bescheid der Datenschutzbehörde mit Beschwerde bekämpft wurde (damit ist der Bescheid nicht rechtskräftig). Liebe Studierende: das kann heißen, dass die Universität mit der geheimen Speicherung der Online-Chatinhalte (alles, was Studierende in Chats schreiben) fortfährt und diese Chatinhalte auch gegen Studierende verwendet! Pöltl ruft Universitäts- Datenschutzmissbrauchsopfer auf: Betroffene können sich bei ihm unter w.poeltl @ edu.uni-graz.at melden. Geheime Datenspeicherung ohne Zustimmung muss sich kein Studierender bieten lassen. Die ÖH schaut übrigens völlig tatenlos zu und zeigt einmal mehr die Sinnlosigkeit dieses "Vereins".

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Pöltl

Tel.: 00436641401616