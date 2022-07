AVISO: Konferenz „The Next Generation is Female” mit Bundesministerin Edtstadler in Salzburg

Medientermine im Hotel Schloss Leopoldskron am 5. August 2022

Wien (OTS) - Am 4. und 5. August 2022 lädt Bundesministerin Karoline Edtstadler ihre Amtskolleginnen zur Konferenz „The Next Generation is Female” nach Salzburg. Die Europaministerinnen werden gemeinsam mit Vertreterinnen des Europäischen Parlaments die Gelegenheit haben, Erfahrungen auszutauschen und die Herausforderungen, denen sich die Europäische Union gegenübersieht, aus weiblicher Sicht zu betrachten. Die Konferenz in Salzburg bietet die Möglichkeit über den Tellerrand zu blicken und gemeinsam Lösungen zu finden.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit vorheriger Anmeldung an federalpressservice@bka.gv.at möglich. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, Ihre Funktion sowie das Medium an.

Termine für Medien:

Freitag, 5. August 2022

10.00 Uhr

KAMERASCHWENK zu Beginn der Arbeitssession

11.30 Uhr

GRUPPENFOTO

12.00 Uhr

Exit-Doorstep nach der Arbeitssession

Ort: Hotel Schloss Leopoldskron, Leopoldskronstraße 56-58, 5020 Salzburg (Einlass ab 9.15 Uhr); bei Schönwetter finden das Gruppenfoto und der Exit-Doorstep im Schlosspark statt

Hinweis für TV- und Hörfunkteams: Für den Exit-Doorstep ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während dieser Medientermine eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte weisen Sie am Eingang Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

Vor Ort steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202448