Der Deutsche Supercup am Samstag LIVE auf PULS 24 & ZAPPN: FC Bayern München vs. RB Leipzig

Wer holt den ersten Titel der neuen Fußballsaison in Deutschland? PULS 24 überträgt am Samstag um 20:10 Uhr live den Kracher zwischen Bayern München und RB Leipzig.

Wien (OTS) - Im Supercup geht es um den ersten Titel der neuen Fußball-Saison in Deutschland – in einem Top-Duell am 30. Juli um 20:10 Uhr live auf PULS 24. Pokalsieger RB Leipzig trifft auf Rekordmeister FC Bayern München. Für beide Teams ist es die erste Standortbestimmung der neuen Spielzeit. Wer ist in besserer Frühform und holt sich den ersten Pokal der Saison? Die große Frage wird sein, wie der Rekordmeister den Abgang seines Starstürmers Robert Lewandowski verkraftet. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kehrt für den Supercup erneut an seine alte Wirkungsstätte in Leipzig zurück. Konrad Laimer und Xaver Schlager von den „Roten Bullen“ treffen auf ihren ÖFB-Teamkollegen Marcel Sabitzer.



Weiter geht’s mit deutschem Spitzen-Fußball live auf PULS 24 bereits am Freitag, den 5. August um 19:55 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zur neuen Bundesliga-Saison 2022/23. Der FC Bayern München trifft dabei auf den amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderator: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Julian Kurzwernhart

DFL Supercup: FC Bayern München vs. RB Leipzig

Am Samstag, 30. Juli um 20:10 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Saisoneröffnungsspiel: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Am Freitag, den 5. August um 19:55 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Der Deutsche Supercup live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream in der ZAPPN App.

