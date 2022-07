Großer Wurf: Der größte Rosehill Foodpark® Österreichs eröffnet in St. Pölten

Weiterer kulinarischer Fixpunkt auf der A1: Auf 1.700 Quadratmeter Fläche laden sechs Gastronomieangebote zur geschmackvollen Pause.

St. Pölten (OTS/LCG) - Autofahrer können sich ab 30. Juli 2022 über kulinarische Vielfalt in St. Pölten freuen. Pünktlich zum Höhepunkt der Reisezeit eröffnet die TQSR Group den bisher vierten und größten Rosehill Foodpark®. Auf großzügig geplanten 1.700 Quadratmetern kommen Gäste bei sechs Gastronomiebetrieben auf ihren Geschmack und können sich auf ihrer Reise eine kurze Auszeit gönnen. BURGER KING®, Coffeeshop Company®, Fast’and’Fresh®, Nordsee, Presto Cucina Italiana® und Rosenberger® sorgen für ein breitgefächertes Angebot frisch zubereiteter Speisen zu fairen Preisen.

Geschäftsreisenden steht eine exklusive Business Lounge zur Verfügung, um auch unterwegs in entspannter und diskreter Atmosphäre wichtige Telefonate, E-Mails oder auch Meetings mit Geschäftspartnern zu erledigen. Kleine Reisende freuen sich über einen Indoor- und Outdoor-Kinderspielbereich mit ausreichend Platz für Bewegung bei langen Autofahrten. Auch Vierbeiner kommen in der eigenen Hundezone auf ihre Kosten und genießen den Auslauf gemeinsam mit Artgenossen.

„Weit über 60.000 Autos verkehren in Niederösterreich täglich auf der A1. Der neue Rosehill Foodpark® wertet das Reiseerlebnis für die Autofahrerinnen und -fahrer im direkten Einzugsbereich der Landeshauptstadt St. Pölten auf. Die ansprechende und ruhige Atmosphäre bietet ein attraktives Umfeld, um die Reise erholt fortzusetzen – und ausgeruht und sicher durch den Verkehr zu kommen. Das hochwertige Multimarken-Konzept der TQSR Group schafft rund 20 neue Arbeitsplätze in der Region und fördert die lokale Wertschöpfung in St. Pölten“ , ist Landtagsabgeordnete Doris Schmidl überzeugt.

„Der weitere Rollout des Konzeptes der Rosehill Foodparks® ergänzt das bereits sehr gute Rastnetzwerk auf unseren Autobahnen und Schnellstraßen“ , sagt ASFINAG-Geschäftsführerin Tamara Christ. „Unser Serviceanspruch als moderner Mobilitätsanbieter ist es, gemeinsam mit unseren Partnern und damit zusätzlich zu unseren eigenen modernen ASFINAG-Rastplätzen, durch neue und innovative Projekte die Motivation, regelmäßig Pause zu machen, bei den Menschen weiter zu heben. Denn wer regelmäßige Fahrpausen einlegt, ist letztendlich ausgeruht und damit auch sicher unterwegs.“

Erholsame Atmosphäre mit großem Augenmerk auf Nachhaltigkeit

Bei der Umgestaltung der Rosenberger® Restaurants zum wegweisenden Konzept des Rosehill Foodparks® legt die TQSR Group großen Wert auf Nachhaltigkeit, klimafreundliche und ressourcenschonende Bauweise sowie Energieeinsparung. Auch der jüngste und größte Rosehill Foodpark® deckt einen Großteil seines Energiebedarfs durch eine Photovoltaikanlage. Um Papier einzusparen, wählen und bestellen die Gäste einen Großteil ihrer Speisen und Getränke auf digitalen Displays. Die offene, weitläufige und moderne Architektur erfüllt nicht nur hohe Ansprüche an zeitgemäße Ästhetik, sondern reduziert durch den Einsatz innovativer Materialien den Klimatisierungsbedarf und trägt damit zum niedrigen Energieverbrauch der neuen Erholungsoase an der Autobahn A1 bei.

Fast Casual Dining: Das Beste aus beiden Welten

Im Rosehill Foodpark® verfolgt Gastronomie-Experte TQSR Group den Ansatz des „Fast Casual Dining“ und serviert gehobene Restaurantqualität zu fairen Preisen. Viele Speisen werden vor den Augen der Gäste frisch zubereitet. Die offene und einladende Atmosphäre bietet das Wohlfühl-Ambiente eines Restaurants, gepaart mit den Vorzügen der Quick-Service-Systemgastronomie. Damit gehen rasches Service, kurze Wartezeiten und entspannter Genuss Hand in Hand. Die Konzeption der Rosehill Foodparks® ist optimal auf die Bedürfnisse von Autofahrern zugeschnitten und bietet eine kurzweilige, abwechslungsreiche und erholsame Pause für die ganze Familie.

„Mit Rosehill Foodpark® bringen wir ein Konzept auf die Straße, das aus der Raststation eine Genussstation macht. Die Integration beliebter und erfolgreicher Gastronomiemarken bringt alle Vorteile, die sich Reisende wünschen, unter ein Dach: hohe Qualität, große Vielfalt, optimierte und eingespielte Prozesse und vor allem faire sowie attraktive Preise. Wir sind weiter auf der kulinarischen Überholspur und werden das neue Niveau der Reisegastronomie in den nächsten Jahren landesweit umsetzen. Die hohe Frequenz der Besucherinnen und Besucher und der Zuspruch unserer Gäste zeigen, dass Rosehill Foodpark® den Reisekomfort erhöht“ , sagt Hartmut Graf, CEO der TQSR Group, anlässlich der Eröffnung.

Eigens für Rosehill Foodpark® hat die TQSR Group die neuen Gastromarken Fast’and’Fresh® sowie Presto Cucina Italiana® entwickelt, bei denen saisonale, regionale und biologische Zutaten frisch zubereitet werden und besonders schnell auf den Teller der Gäste kommen. Die trendigen Eigenmarken runden das Angebot bekannter Gastronomiemarken wie BURGER KING®, Rosenberger® oder Nordsee optimal ab und bereichern die große Auswahl für die Besucher. Auch Pendler und Stammgäste des Rosehill Foodparks® entdecken durch das laufend wechselnde Angebot saisonaler Gerichte neue Köstlichkeiten. Gäste mit einem bewussten Lebensstil finden eine große Auswahl an leichten und vegetarischen Gerichten vor. Bei Fast’and’Fresh® stehen beispielsweise zahlreiche Bowls auf der Karte, die von proteinreich, kalorienarm über low-carb bis hin zu vegan variieren.

„Im Rosehill Foodpark® begrüßen wir täglich Gäste aus aller Welt. Das wegweisende Multimarken-Konzept bietet uns die Möglichkeit, fast alle kulinarischen Vorlieben im ansprechenden Ambiente zu bedienen und Gästen jeder Herkunft einen schönen und erholsamen Aufenthalt zu bieten. Mit dem progressiven Konzept der Reisegastronomie wollen wir die Erwartungen unserer Gäste übertreffen und täglich mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, das sich deutlich von der hochpreisigen Monotonie anderer Anbieter entlang von Österreichs Straßen abhebt“ , betont Graf.

Komfort in allen Bereichen

Bei der Entwicklung von Rosehill Foodpark® hat sich TQSR Group mit allen Bedürfnissen von Reisenden beschäftigt und neben dem Gastronomieangebot, den Kinderspielbereichen, Hundezonen und Business Lounges auch menschlichen Grundbedürfnissen großes Augenmerk gewidmet. Die Eigenmarke The Loo® hebt Sanitärräume auf ein neues Level, das den Besuch der WC-Anlagen zum positiven Erlebnis macht. Echtes Islandmoos, Raumbeduftung und beruhigende Musikbegleitung verwandeln das „stille Örtchen“ in eine Wohlfühloase, in der höchste Hygienestandards eine Selbstverständlichkeit sind.

Weitere Informationen auf auf rosehill.at



