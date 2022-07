GEM - der weltweit führende Anbieter von Minen in Städten und Förderer neuer Energiematerialien

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - GEM gehört zu den führenden chinesischen Unternehmen, die eine Notierung an der Schweizer Börse planen, und hat damit die Aufmerksamkeit der weltweiten Kapitalmärkte und der Branche auf sich gezogen.

GEM wurde vor zwanzig Jahren in China gegründet. Der Unternehmensgründer hat einen grünen Traum, setzt sich für eine weltweite grüne Entwicklung ein und scheut keine Mühen bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Mensch und Natur sind eine Lebensgemeinschaft, und nur wenn sie harmonisch zusammenleben, können sie ein besseres Leben führen.

Im Jahr 2021 nutzten Delegierte aus fast 200 Ländern in Glasgow die „letzte Gelegenheit", die Klimakrise durch eine mutige Einigung auf den Glasgower Klimapakt umzukehren. Letztendlich hat die Menschheit eine schwierige, aber kluge Entscheidung getroffen: den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und sich zu verpflichten, den weltweiten Kohlendioxidausstoß bis 2030 um fast die Hälfte zu reduzieren. Vom Kyoto-Protokoll über die Kopenhagener Klimakonferenz bis zum Pariser Klimaabkommen hat es 25 Jahre gedauert, bis die Menschheit endlich von einem winzigen Schritt in einer langen Geschichte zu einem gewaltigen Sprung in der menschlichen Zivilisation übergegangen ist, indem sie sich gemeinsam auf den Weg zur Kohlenstoffreduzierung gemacht hat.

Im Dezember 2001 übernahm ein chinesischer Forscher auf dem Gebiet der Recyclingtechnologie, Professor Xu Kaihua von der Central South University, das Ruder in die Hand und führte das Konzept einer grünen und kohlenstoffarmen Recyclingindustrie mit „begrenzten Ressourcen und unbegrenztem Recycling" in China ein. Professor Xu rief das Konzept „Green-Eco-Manufacture" in Shenzhen, China, ins Leben und nannte seine Firma dementsprechend „GEM". Professor Xu hoffte, den doppelten Widerspruch zwischen der weltweit zunehmenden Ressourcenknappheit und der mit traditionellen Methoden der Ressourcenbeschaffung einhergehenden Umweltverschmutzung durch die Ausbeutung städtischer Minen und den Aufbau eines Ressourcenrecyclingmodells aufzulösen. Seitdem hat Professor Xu Kaihua sein GEM-Team auf den Weg zur Verwirklichung eines wichtigen Traums der grünen Industrie geführt: „Nutzung der städtischen Minen, Schaffung der Recyclingfabrik der Welt".

Die Central South University ist eine erstklassige Universität in China, die sich dem Bergbau, der Verhüttung und der Entwicklung neuer Energien in China widmet. Sie hat mehr als 30 % der besten Ingenieure und Techniker im Bereich der Nichteisenmetalle und der neuen Energien in China ausgebildet und gefördert.

In den vergangenen 20 Jahren begann GEM mit dem Recycling von Nickel-Kobalt-Rohstoffen und Mobiltelefonbatterien und ging dann dazu über, Elektronik- und Elektroaltgeräte (E-Schrott), Altfahrzeuge und Strombatterien (wie sie in Elektrofahrzeugen verwendet werden) zu recyceln. GEM betrat damit die Welt der Wiederaufbereitung von Energiebatterien und Energiebatteriematerialien. Damit hat GEM praktisch alle Wege für die umfassende Nutzung städtischer Minen gründlich genutzt. Das Unternehmen hat ein städtisches Bergbausystem aufgebaut, das sich auf chinesische Städte konzentriert, und hat sukzessive Durchbrüche in Schlüsseltechnologien wie Altbatterien, Elektroschrott, Altfahrzeugen, Lithium-Nickel-Kobalt-Wolfram-Edelmetallabfall und Recycling von Strombatterien und der ternären „Kern"-Herstellung von Leistungsbatteriematerialien erzielt. GEM hat außerdem Schlüsseltechnologien und Ausrüstungssysteme für das Abfallrecycling entwickelt und eine neue Energie-Wertschöpfungskette für den gesamten Lebenszyklus aufgebaut, die aus der Wertschöpfungskette für das Recycling von Lithium-Kobalt-Nickel-Wolfram-Rohstoffen, der Wertschöpfungskette für das Recycling von Elektroschrott und neuen Modellen für Energierecycling besteht.

Das Unternehmen hat 2.455 Patente in China und weltweit angemeldet, wurde zweimal mit dem China National Science and Technology Progress Award ausgezeichnet und beschäftigt mehr als 1.050 innovative Talente (Mitarbeiter, die für ihre innovativen Fähigkeiten ausgezeichnet wurden). Es wurde von der chinesischen Regierung nacheinander als nationales Pilotunternehmen für die Kreislaufwirtschaft, als nationale Demonstrationsbasis für Kreislaufwirtschaftsbildung und als nationale Demonstrationsbasis für „städtische Minen", als nationale grüne Fabrik, als nationale Umweltbildungsbasis für soziale Praxis für Grundschulen und Schüler der Sekundarstufe, als nationale Basis für die Popularisierung der ökologischen Umweltwissenschaft und mit anderen grünen Ehrentiteln ausgezeichnet. Die Erfolge von GEM bei der Nutzung städtischer Minen sind weltweit anerkannt. Es wurde 2018 mit dem „Global Circular Economy Award" in Davos ausgezeichnet. Im Jahr 2021 stufte das Hurun Research Institute GEM im Hinblick auf seine Ausrichtung auf die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen als 8. chinesisches Unternehmen ein. GEM hat zudem an einem Schlüsselprojekt der Global Environment Facility (GEF) als Fallstudie zur Reduzierung der Emissionen von persistenten organischen Schadstoffen (POPs) aus organischen Abfällen teilgenommen. Außerdem wurde GEM im „Nature"-Magazin beschrieben und für die TOP-50-Liste „2021 Chinas Most Innovative Enterprise List" des Forbes Magazine ausgewählt. GEM ist ein weltweit führendes Unternehmen für die Ermöglichung der Kreislaufwirtschaft und hat Beiträge zum Aufbau einer Kreislaufgesellschaft und eines grünen und kohlenstoffarmen Industriemodells geleistet. GEM steht stellvertretend für die fortschrittlichen Unternehmen der Welt, die eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung praktizieren.

Die Entwicklung von GEM hat diese historische Gelegenheit für Chinas Kapitalmärkte zur Förderung einer grünen Entwicklung ergänzt.

Im Januar 2010 ging das bereits seit 9 Jahren bestehende GEM mit den ersten Aktien, die sich auf die Nutzung städtischer Minen und den Beitrag zu Chinas Kreislaufwirtschaft beziehen, an die Börse von Shenzhen. Die Kapitalbeschaffung an der Börse ermöglichte den weiteren Ausbau der städtischen Bergbauaktivitäten von GEM.

Die Investitionen in GEM an der Börse von Shenzhen kamen zum rechten Zeitpunkt und ermöglichten GEM den raschen Aufbau von etwa 16 Abfallverwertungsanlagen in 11 Provinzen und Gemeinden, darunter Hubei, Hunan, Guangdong, Jiangxi, Henan, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Shanxi, Fujian und die Innere Mongolei (unter anderem). Mit der Eröffnung des New Energy Materials Park von GEM erstreckt sich das Abfallrecycling-Sortiment über einen Radius von etwa 3.000 Kilometern in ganz China und hat eine Abfallbehandlungspartnerschaft mit einem Einzugsgebiet mit mehr als 500 Millionen Einwohnern aufgebaut. Der Fußabdruck dieser Kreislauf-Entwicklung umfasst fast 9 Millionen Quadratkilometer von China.

Gleichzeitig hat GEM auch in Anlagen in Südafrika, Südkorea und Indonesien investiert und so städtische Minen auf internationaler Ebene erschlossen, um die Welt mit grüner Technologie zu versorgen.

Dank 20 Jahren umweltbewusster Bemühungen und der Verfahren in der Recyclingindustrie hat GEM den erfolgreichen Betrieb der städtischen Minen in China erreicht und in China bewiesen, dass das Ressourcenrecycling in den Mainstream der wirtschaftlichen Entwicklung und der strategischen Entwicklung der aufstrebenden Industrie eintreten kann.

1. Wir gehen mutig voran, bauen ein Recycling-System für Strombatterien auf, stellen uns den Herausforderungen des „New Battery Act" der EU und der Entwicklung neuer Energien in China und fördern neue Energien „von grün zu grün"

Als eines der ersten chinesischen Unternehmen, das an der Schweizer Börse (SIX) notiert ist, plant GEM den Bau einer Anlage für das Recycling von Strombatterien in Europa, um den Anforderungen an die Entwicklung neuer Energien für Strombatterien und das Recycling von Nickel-Kobalt-Lithium-Ressourcen gerecht zu werden. Bislang hat GEM Power Battery Recycling-Anlagen in ganz China, Südkorea und Indonesien gebaut. GEM hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweites System für das Recycling von Strombatterien aufzubauen und ein weltweites Unternehmen für das Recycling von Strombatterien zu werden.

Die am 1. Januar 2022 in Kraft getretene „Neue EU-Batterieverordnung" schreibt vor, dass bis 2030 der Anteil von Recyclingmaterialien aus Kobalt, Nickel und Lithium in der Batterieproduktion jeweils mindestens 12 %, 4 % und 4 % betragen soll. Bis 2035 sollen Kobalt, Nickel und Lithium bei der Verwendung von Recyclingmaterialien nicht weniger als je 20 %, 12 % und 10 % betragen. Diese Anforderungen der „Neuen EU-Batterieverordnung" stellen die weltweite Industrie für Fahrzeuge mit neuen Energien vor neue Herausforderungen.

2019 hat die chinesische Regierung die „Industry Specifications for Comprehensive Utilization of Used Power Batteries for New Energy Vehicles (Version 2019)" herausgegeben, die vorschreiben, dass die Rückgewinnungsrate von recyceltem Lithium, Nickel und Kobalt jeweils nicht weniger als 85 %, 98,5 % und 98,5% betragen darf.

2016, als die weltweite Industrie für neue Energien noch in den Kinderschuhen steckte, rief GEM eine Wertschöpfungskette für neue Energien ins Leben, die den gesamten Lebenszyklus umfasst: „Recycling von Altbatterien – Wiederaufbereitung von Rohstoffen – Wiederaufbereitung von Materialien – Wiederaufbereitung von Batteriesätzen – Kaskadennutzung". Durch die Förderung der weltweiten Kette der neuen Energiefahrzeugindustrie von einer „grünen Herstellung zu einer echten grünen Herstellung („green manufacturing to manufacturing green")" ist GEM der Ansicht, dass der Entwicklungsengpass der neuen Energie die Rückgewinnung des Restwerts des Lebenszyklus der Strombatterie ist. Dieser Lebenszyklus-Restwert umfasst zwei Komponenten. Erstens: Wenn die effektive Kapazität (Lade- und Entladekapazität) einer Strombatterie (durch viele Nutzungszyklen) auf 60 % bis 70 % ihrer ursprünglichen Kapazität gesunken ist, kann die Batterie nicht mehr den funktionalen Anforderungen der Verbraucher an mit neuen Energien betriebene Fahrzeuge entsprechen. Solche Batterien können daher nicht mehr für Elektrofahrzeuge verwendet werden. Die ausgemusterte Batterie kann nicht als Abfall recycelt werden, sondern kann von Automobilanwendungen in Nicht-Automobilanwendungen wie Baumaschinen, Energiespeicher und Zweiradfahrzeuge umgewandelt werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das 2016 von GEM ins Leben gerufene Konzept der Lebenszyklus-Wertschöpfungskette für Strombatterien die derzeitigen praktischen Widersprüche bei der Entwicklung der neuen Energien auf der ganzen Welt ausgleichen kann. Der Restenergiewert von Batterien mit einer Restkapazität von 60 bis 70 % ist weitaus höher als der Wert, der sich aus der Behandlung als Abfall ergibt. So können beispielsweise 60 bis 70 % der verbleibenden Kapazität eines ternären 60-KWh-Batteriepakets mehr als 500 Mal geladen und entladen werden, und der Restwert kann auf mehr als 50 % des ursprünglichen Wertes reduziert werden, was weit über dem Wert liegt, der als Abfall recycelt wird.

Die zweite Komponente besteht darin, die Spezialität von GEM – die Rückgewinnung von Ressourcen – umzusetzen und die unbedenkliche Entsorgung von Strombatterien, die ihre Funktion vollständig verloren haben, sicherzustellen. Dazu gehört die vollständige Rückgewinnung wertvoller Ressourcen wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan, Kupfer, Aluminium und Phosphor in Strombatterien sowie die unschädliche und umweltfreundliche Entsorgung aller nicht verwertbaren Bestandteile, um die nachhaltige Entwicklung der neuen Energien zu fördern.

Es ist erwiesen, dass die Entwicklung neuer Energien zu einer weltweiten Verknappung von Nickel-, Kobalt- und Lithiumressourcen geführt hat, was einen starken Anstieg der Preise von Nickel, Kobalt und Lithium (unter anderem) nach sich gezogen hat. Diese Situation schränkt die gesunde Entwicklung der neuen Energiewirtschaft stark ein. Seit 2021 ist der Preis für Lithiumcarbonat, das Kernmaterial für neue Energie-Batterien, von 50.000 Yuan pro Tonne auf mehr als 500.000 Yuan pro Tonne gestiegen. Der Nickelpreis an der Londoner Börse stieg einst auf über 100.000 USD pro Tonne, was den größten Einzelpreisanstieg für Nickelressourcen in der Geschichte der Londoner Börse darstellte. „Dämonennickel" und „Lithium" sind heute die meistdebattierten Begriffe auf dem Gebiet der neuen Energieressourcen. Der starke Anstieg der Preise für Nickel-, Kobalt- und Lithiumvorkommen hat den Enthusiasmus für die gesunde Entwicklung der globalen Industrie für neue Energien stark gedämpft. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Preise für Nickel, Kobalt und Lithium irgendwann wieder normalisieren. Das Recycling von Strombatterien befindet sich dagegen im ruhigen Auge des Zyklons. Nur durch die Lösung der Kaskadennutzung und des vollständigen Recyclings von Strombatterien kann der chaotische Preisanstieg bei Nickel, Kobalt und Lithium grundlegend eingedämmt, die nachhaltige und gesunde Entwicklung der neuen Energie in der Welt gefördert, und nur so können die Vorteile der Kohlenstoffreduzierung und der grünen Effizienz der neuen Energie umgesetzt werden.

Seit 2016 hat GEM ein Forschungs- und Entwicklungsteam eingerichtet und sukzessive eine Milliarde Yuan investiert, um die zerstörungsfreie Demontagetechnologie, die Technologie zur schnellen Erkennung und Sortierung von Energiebatterien, die Technologie zum Wiederzusammenbau von Batteriepacks und -modulen, die Technologie zur Rückgewinnung von Lithium-Nickel-Kobalt-Ressourcen und die Technologie zur Wiederaufbereitung von ternären Energiematerialien zu entwickeln. Das hat zu einem neuen Geschäftsmodell für das Recycling geführt und alle technischen und kommerziellen Probleme des Recyclings, der Demontage, der Kaskadennutzung von Strombatterien, der Nutzung und der stofflichen Wiederaufbereitung von Lithium-Nickel-Kobalt-Ressourcen vollständig gelöst. Wir haben ein Kerntechnologiesystem und ein Standardsystem für das Recycling von Altbatterien entwickelt, weltweit mehr als 330 Kernpatente in den Schlüsseltechnologien für den gesamten Lebenszyklus von Strombatterien angemeldet und an der Formulierung von mehr als 70 nationalen und industriellen Standardvorgaben in China mitgewirkt. Das Projekt „innovative Art des städtischen Altbatterie-Recyclings" wurde 2020 erfolgreich mit dem „Paulson Sustainable Development Award - Green Innovation Category" ausgezeichnet.

GEM hat in Shenzhen, der Kernstadt des Perlflussdeltas, in Wuxi, der Kernstadt des Jangtse-Deltas (angrenzend an Shanghai), in Wuhan, der Kernstadt Zentralchinas, in Tianjin, der Kernstadt der Region Peking-Tianjin-Hebei (angrenzend an Peking), und in Jingmen, dem geografischen Zentrum Chinas (100 km von der weltberühmten Drei-Schluchten-Talsperre entfernt), fünf Anlagen für das Recycling und die Zerlegung von Strombatterien, drei Zentren für die Kaskadennutzung und drei Anlagen für die Rückgewinnung von Lithium-Nickel-Kobalt-Ressourcen und die Wiederaufbereitung von ternären Stromkathodenmaterialien gebaut. Mit einer Produktionskapazität von 200.000 Akkus pro Jahr, wiederaufbereiteten Akkus mit einer Kapazität von 3 GWh pro Jahr, einer Gesamtrückgewinnungskapazität von Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Ressourcen von 50.000 Tonnen pro Jahr und einer Produktionskapazität von ternären Vorläufermaterialien von 230.000 Tonnen pro Jahr hat sich GEM zu einem weltweit führenden Unternehmen mit einer vollständigen industriellen Kette für das Recycling von Akkus, die Kaskadennutzung und die umfassende Nutzung von Ressourcen entwickelt.

Darüber hinaus hat GEM Joint Ventures für das Recycling von Strombatterien in Südkorea und Indonesien gegründet.

GEM hat mit mehr als 500 Automobil- und Batteriefabriken auf der ganzen Welt Vereinbarungen zur Schaffung von Kooperationsbeziehungen für das gezielte Recycling von Altbatterien unterzeichnet und die Umsetzung der Recyclingmarktstrategie „50 % Unterzeichnung und 30 % Recycling1" beschleunigt.

GEM ist außerdem von der chinesischen Regierung als Demonstrationsunternehmen für das Recycling von Strombatterien gelistet. Die drei Batterierecyclinganlagen von GEM sind auf einer vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie herausgegebenen weißen Liste von Batterierecycling-Unternehmen aufgeführt. Sie machen 6,4 % der insgesamt 47 Unternehmen auf der weißen Liste aus und stehen damit an erster Stelle in China.

2. Wir erarbeiten grundlegende Technologien für das „Kernmaterial" von ternären Energiebatterien und entwickeln uns zum weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung von ternären „Kernmaterialien" und fördern das rasche Wachstum des Unternehmens.

GEM hat sich der Erforschung und Herstellung von neuen Energiematerialien auf Nickel-Kobalt-Basis verschrieben. Seit 2013 ist GEM durch die Übernahme der Jiangsu Cobalt Nickel Metal Co. Ltd. in den Bereich der Herstellung von Materialien für neue Energien durch die Ausbeutung städtischer Minen eingestiegen. In der Folge begann GEM mit der Herstellung von Cobalt(II,III)-oxid-Materialien, die in Computer-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikprodukten (in China als „3C-Produkte" bezeichnet) verwendet werden. In den vergangenen fünf Jahren konnte das Absatzvolumen dieses Materials deutlich gesteigert werden. Derzeit macht die Produktion von GEM mehr als 16 % des Weltmarktes aus und steht damit an zweiter Stelle in der Welt.

Seit 2015 begnügt sich GEM nicht mehr damit, nur Materialien für 3C-Produkte herzustellen, sondern richtet sein Augenmerk auf den weltweiten Markt für neue Energien. Das begann mit der Herstellung der ternären Vorprodukte NCM und NCA für ternäre Energiebatterien durch das Recycling von Nickel, Kobalt und Mangan. Dieser ternäre Vorläufer wird als die „Zentraleinheit" von ternären Strombatterien oder als die „DNA"-Materialien von ternären Strombatterien bezeichnet, da er weitgehend die Leistung von ternären positiven Materialien und ternären Strombatterien bestimmt. Die Kathode zur Herstellung von ternären Batterien wird aus einem ternären NCM/NCA-Vorläufer und Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid durch ein- oder mehrmaliges Sintern bei hoher Temperatur gebildet.

Seit 2016 vermarktet GEM weltweit ternäre Vorläufer. Drei Jahre lang, von 2017 bis 2019, hat GEM die erste Position auf dem Weltmarkt eingenommen, mit einem Anteil von fast 20 % am Weltmarkt. Im von der COVID-19-Pandemie schwer betroffenen Jahr 2020 belegte GEM den dritten Platz auf dem Weltmarkt. Im Jahr 2021 erholte sich das Umsatzvolumen der ternären Vorprodukte von GEM, gelangte auf den zweiten Platz auf dem Weltmarkt und machte 15 % des globalen Marktanteils aus.

GEM hat sich auch der Entwicklung hochwertiger ternärer NCM/NCA-Vorläufertechnologien verschrieben. Bei der Industrialisierung von Vorläufern mit einem hohen Molverhältnis von Nickel (z. B. 80 % oder 90 %) und einkristallinen ternären Vorläufern ist GEM weltweit führend. Im Jahr 2021 verkaufte GEM 55.000 Tonnen Vorprodukt mit 80 % bis 90 % Nickel. Dieses Umsatzvolumen macht mehr als 60 % des weltweiten Gesamtumsatzes für ternäre Vorprodukte aus und macht über 20 % des Weltmarktanteils aus.

Um die Probleme der begrenzten Reichweite und der erhöhten Sicherheit bei Fahrzeugen mit neuer Energie zu lösen, hat GEM in den letzten drei Jahren damit begonnen, einen technologischen Durchbruch mit dem ternären Vorläufer der neuen Generation zu erzielen, indem es dessen Verwendung in ternären Strombatterien mit einer Reichweite von 1000 km bei einem hohen Sicherheitsniveau erforscht hat. GEM hat einen hochnickelhaltigen Kern-Schale-NCM-Vorläufer und einen ultrahochnickelhaltigen quaternären Vorläufer auf den Markt gebracht, die 2022 vermarktet wurden. Damit ist GEM eines der wenigen Unternehmen weltweit, das hochnickelhaltige Kern-Schale-Vorläufer und ultrahochnickelhaltige quaternäre Vorläufer produziert.

Laut der öffentlichen Veröffentlichung von GEM plant das Unternehmen, im Jahr 2026 weltweit 500.000 Tonnen ternäre Vorläufer zu verkaufen.

GEM hat bekannt gegeben, dass es seit März 2022 Verträge mit ECOPRO, einem führenden Hersteller von ternären Materialien mit hohem Nickelgehalt in Südkorea, Xia Tungsten New Energy Materials Co., Ltd und Rongbay Technology – alles Unternehmen für ternäre Kathodenmaterialien – unterzeichnet hat. Von 2023 bis 2026 wird GEM 1,6 Millionen Tonnen ternäre Vorprodukte an diese Unternehmen liefern. Es handelt sich dabei um den größten Auftrag für ternäre Vorprodukte in der weltweiten Branche für neue Energien, der den Markt für die nächsten fünf Jahre sichern wird. Unter anderem unterzeichnete GEM einen Vertrag mit ECOPRO über die Lieferung von 800.000 Tonnen hochnickelhaltiger kobaltarmer Vorprodukte von 2023 bis 2026, einen Vertrag mit Xia Tungsten New Energy über die Lieferung von 455.000 bis 540.000 Tonnen ternärer Vorprodukte der neuen Generation von 2023 bis 2027 und einen Vertrag mit Rongbay Technology über die Lieferung von 300.000 Tonnen ternärer Vorprodukte von 2022 bis 2026.

Durch die Entwicklung innovativer Recyclingtechnologien hat GEM den Markenumbau von Abfallrecyclingprodukten durch „Abfallrecyclingprodukte – Produkte zum Ersatz von Roherz – Produkte, die auf den Hauptmarkt gelangen – Weltmarkenprodukte" abgeschlossen. GEM hat grüne Lieferkettenpartnerschaften mit Umicore, BASF Shanshan, ECOPRO, Samsung SDI, CATL, BYD und anderen weltbekannten Unternehmen aufgebaut und damit Abfallrecyclingprodukte zu den wichtigsten Produkten für neue Energiematerialien in der Welt gemacht. Von der Wiederverwertung von Abfällen bis zur Reproduktion von Materialien, von der umweltfreundlichen Produktion bis zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte – GEM interpretiert die Bedeutung von „begrenzte Ressourcen, unbegrenzter Kreislauf" auf umfassende Weise.

3. Wir erschließen „städtische Nickel-, Kobalt- und Lithiumminen", um den Kreislauf „des Blutes der neuen Energie" anzustoßen

Nickel, Kobalt und Lithium werden als „das Blut der neuen Energie" oder als „Metalle der neuen Energien" bezeichnet und sind strategische Metallressourcen für die Herstellung von Batterien für neue Energien. GEM befasst sich mit dem großen Schatz der „städtischen Minen" und entwickelt aktiv die Recycling- und Wiederverwendungstechnologien für Nickel, Kobalt und Lithium, um für eine weltweit führende industrielle Kette für das Recycling von Nickel-Kobalt-Lithium-Ressourcen zu sorgen. Derzeit ist GEM das größte Recycling-Unternehmen für Nickel-Kobalt-Lithium der Welt. GEM recycelt jedes Jahr mehr als 5.000 Tonnen Kobalt, was mehr als das Doppelte des ursprünglichen Kobaltabbauvolumens in China darstellt und 20 % des weltweiten Volumens an Kobalt-Ressourcenrecycling ausmacht. GEM recycelt jährlich mehr als 10.000 Tonnen Nickel, was 8 % des ursprünglichen Nickelabbauvolumens in China entspricht. GEM hat eine Produktionslinie mit einer jährlichen Recyclingkapazität von 5.000 Tonnen Lithiumkarbonat gebaut. Für das Jahr 2026 plant GEM, jährlich 500 Millionen Tonnen Nickel, 15.000 Tonnen Kobalt und 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat zu recyceln. Durch das groß angelegte Recycling von Nickel, Kobalt und Lithium auf der ganzen Welt hat GEM den strategischen Bedarf an Nickel, Kobalt und Lithium für neue Energien auf der ganzen Welt gut abgedeckt.

4. Wir widmen uns dem Recycling und der Wiederverwendung von Elektroschrott und fördern die Verbindung der chinesischen Elektroschrottindustrie mit den Richtlinien über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und über die Beschränkung gefährlicher Stoffe (WEEE und RoHS)

In den letzten 20 Jahren hat GEM als Pionier und Marktführer in der chinesischen Elektroschrott-Branche seit 2005 an der umweltfreundlichen Entsorgung von Elektroschrott geforscht. GEM hat die technischen Herausforderungen des Recyclings von Elektroschrott, Kunststoffabfällen und Altplatinen sowie die aufwändige Sortierung und hochwertige Verwertung gemeistert und technische Schlüsselausrüstungen für das Recycling von Vollkomponenten, die Verwertung von Elementen und das tiefgreifende Recycling von Elektroschrott entwickelt und beschafft. GEM war federführend beim Bau der ersten Demonstrationsproduktionslinie für die Verarbeitung von Elektroschrott in China und ist führend in der chinesischen Elektroschrottverarbeitungsindustrie.Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen der WEEE- und RoHS-Richtlinien der EU vollständig. Bis heute hat GEM sechs fortschrittliche, groß angelegte Verarbeitungszentren für Elektroschrott, drei Recycling-Zentren für Kunststoffabfälle und ein Entsorgungszentrum für Leiterplattenabfälle gebaut und damit eine industrielle Kette für das Recycling von Elektroschrott gebildet: Recycling und Demontage von Elektroschrott – Wiederaufbereitung von Kunststoffabfällen – Wiederaufbereitung von Metall. Die jährliche Recycling- und Verarbeitungskapazität für Elektroschrott liegt bei über 10 Millionen Teilen, was mehr als 10 % des gesamten Elektroschrotts in China ausmacht. GEM hat sich damit zum führenden Unternehmen für die umfassende Verwertung von Elektroschrott in China entwickelt.

5. Wir beschleunigen die grüne Entwicklung und ergreifen die Chance des hohen Wachstums und der Entwicklung

GEM hat ein zweigleisiges grünes Geschäftsmodell mit den Schwerpunkten „neue Energiematerialien und Urban Mining" entwickelt. Im Zuge der rasanten Entwicklung der neuen Energieträger und des allgemeinen Trends zur weltweiten Kohlenstoffneutralität wurde dieses zweigleisige Modell entwickelt, um die Wettbewerbsvorteile der weltweit führenden Unternehmen zu verdeutlichen.

Der rasante Entwicklungstrend hin zu globalen neuen Energien ist unaufhaltsam. Die ternäre Hochleistungsbatterie spielt die Hauptrolle, und ternäre Vorläufermaterialien sind ein wichtiger Faktor in diesem aufstrebenden Markt, der GEM umfassende Chancen für rasantes Wachstum bietet.

Dem Sullivan-Bericht2 zufolge werden die weltweiten Exporte von ternären Vorprodukten von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,5 % zunehmen und bis 2030 auf 5,545 Millionen Tonnen ansteigen.

Künftig werden ternäre Batterien aus Hochnickel-Batterien bestehen. Der Anteil der ternären Batterien mit hohem Nickelgehalt ist von 42 % im Jahr 2021 auf 79 % im Jahr 2026 gewachsen. Bis 2026 wird der weltweite Markt für ternäre Vorprodukte mit hohem Nickelgehalt 2,21 Millionen Tonnen und bis 2030 sogar 5,26 Millionen Tonnen erreichen.

GEM konzentriert sich auf Vorstufen mit hohem Nickelgehalt, und die bedeutende Marktpräsenz in diesem Bereich wird den industriellen Expansionsplan von GEM mit einem Umsatz von 500.000 Tonnen bis 2026 erleichtern.

Im Vergleich zu Regionen wie Europa, die sich früher entwickelt haben, sind Chinas Städte nach 40 Jahren Reform und Öffnung und wirtschaftlicher Entwicklung, nach dem Wandel von einer weitgehend industriellen Zivilisation zu einer Konsumkultur mit Städten, die Hunderte von Millionen städtischer Verbraucher umfassen, nun riesige Ressourcen für „Urban Mining". Es wird erwartet, dass der Wert des städtischen Bergbaugeschäfts bis zum Jahr 2026 in den großen Städten Chinas, wie z. B. Elektroschrott, Gebrauchtwagen und Batterien, ein Marktvolumen von 2,1 Billionen RMB übersteigen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 89,71 %. Das stellt einen riesigen potenziellen Markt dar. Als führendes Unternehmen im Urban Mining wird GEM seinen Marktanteil von 10 % mit einem prognostizierten Wert von 211,9 Milliarden RMB weiter halten. (Datenquelle: Frost & Sullivan3).

Zwanzig Jahre Bemühungen um die Verwirklichung eines grünen Traums, zwanzig Jahre weltweit führendes innovatives Recycling und zwanzig Jahre kohlenstoffarme Beiträge.

GEM, das in vielen Bereichen des Umweltschutzes seit langem weltweit führend ist, beginnt nun eine neue Reise der grünen Entwicklung. In Zukunft wird GEM die Strategie der „neuen Energiematerialien und des Urban Mining" konsequent verfolgen, plant den Bau von Industrieprojekten im Wert von 100 Milliarden Yuan, wird seine Kernposition auf dem Weltmarkt für neue Energiematerialien festigen und plant, bis 2030 eine Million Tonnen Kohlendioxid einzusparen und als kohlenstoffneutrales Unternehmen die Führung zu übernehmen. GEM hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Nutzung städtischer Minen und neuer Energieträger Strategien zur globalen Kohlenstoffneutralität und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu entwickeln, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung aufzubauen und einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der weltweiten Industrie für neue Energien und zur Verringerung der weltweiten Treibhausgasemissionen zu leisten.

1 Die 500 Unternehmen, mit denen GEM Vereinbarungen unterzeichnet hat, repräsentieren 50 % der Hersteller weltweit. Aufgrund dieser Vereinbarungen mit 150 von ihnen läuft das Recycling bereits – und der Rest wird bald folgen.

2 S. www.frost.com 3 S. www.frost.com

