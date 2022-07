Das Edge Gateway von Eurotech erhält die Arm SystemReady-Zertifizierung

Amaro, Italien (ots/PRNewswire) - ReliaGATE 10-14 erfüllt die Spezifikationen offener Standards für eine einfache Integration in IoT- und Edge-Implementierungen

Eurotech, ein führender Anbieter von Hardware- und Softwarekomponenten für die Entwicklung und den Einsatz von Edge-Computing- und Internet-of-Things (IoT)-Lösungen, hat angekündigt, dass sein Edge Gateway ReliaGATE 10-14 die Arm® SystemReady IR-Zertifizierung erhalten hat.

Edge- oder IoT-Projekte geraten oft ins Stocken, weil die für die Bereitstellung verwendete Hardware und Software nicht erfolgreich integriert werden kann. Die Arm SystemReady IR-Konformität löst dieses Problem, indem sie den nahtlosen Einsatz mehrerer führender Betriebssysteme für Edge-Geräte wie die Industrial IoT (IIoT)-Gateways von Eurotech ermöglicht.

„Das Erreichen der Arm SystemReady IR-Zertifizierung für ReliaGATE 10-14 zeigt unser Engagement für die Entwicklung integrierter Hardware und Software für anspruchsvolle Anwendungen", sagte Marco Carrer, CTO, Eurotech.

„Die von Arm entwickelten Standards, Sicherheitsprotokolle und das Cloud-native Ökosystem werden dazu beitragen, die Hürden für die Einführung und den Einsatz des IoT zu verringern. Diese Umstellung wird dazu beitragen, die IoT-Implementierung zu beschleunigen und mehr Unternehmen in die Lage zu versetzen, den Wert des IoT zu erschließen."

„Entwickler müssen IoT-Geräte schneller und sicherer als je zuvor entwickeln, testen und einsetzen. Arm SystemReady bietet Standards, die es ermöglichen, dass Hardware und Software auf Arm-basierten Produkten in diesem vielfältigen Ökosystem nahtlos zusammenarbeiten", sagte Mohamed Awad, Vice President, IoT and Embedded bei Arm. „Das Erreichen der SystemReady-Zertifizierung zeigt das Engagement von Eurotech, Lösungen zu liefern, die es vielen weiteren Unternehmen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit von Edge- und IIoT-Computing zu erschließen."

ReliaGATE 10-14 ist ein Industrial IoT (IIoT)-Edge-Gateway, das es industriellen Anlagen in rauen Umgebungen ermöglicht, effektiv mit der Cloud zu kommunizieren und so Industrie 4.0-Anwendungen wie vorausschauende Wartung und Echtzeitüberwachung zur Optimierung der Produktion zu ermöglichen. Mit dem IoT Edge Framework Everyware Software Framework (ESF) von Eurotech ermöglicht das ReliaGATE 10-14 die nahtlose Integration von Felddaten, Edge-Verarbeitung und Bereitstellung in der Cloud. Zusätzlich zur Zertifizierung nach Arm SystemReady IR hat Eurotech kürzlich bekannt gegeben, dass die Lösung auch die PSA Level 1 Zertifizierung erhalten hat. Dieser Standard wurde ursprünglich von Arm entwickelt und bietet einen Rahmen für vernetzte Gateways und Geräte, der sicherstellt, dass die besten IoT-Sicherheitspraktiken angewandt wurden. Auf der PSA Level 1 Zertifizierung aufbauend, hat das ReliaGATE 10-14 mit seinem gesamten Software-Stack auch die IEC 62443-4-2-Zertifizierung erfolgreich bestanden.

