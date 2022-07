Strategien für den klimafitten Wald

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 6. August 2022 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Auch der Wald leidet unter der zunehmenden Klimaveränderung. Tiere und Pflanzen können sich je nach Art nur unterschiedlich schnell auf den Klimawandel einstellen, manche gar nicht. Das österreichweite Projekt „Trittsteinbiotope“ des Bundesforschungszentrums für Wald hilft den Arten dabei, den Anschluss nicht zu verlieren. Dafür werden naturbelassene Korridore zwischen Waldflächen eingerichtet, die vor allem Kleinlebewesen und Insekten Zeit verschaffen, sich anzupassen. Gemeinsam mit Waldbesitzern entwickeln Wissenschafter und Wissenschafterinnen weitere Strategien, um die Wälder für die Zukunft klimafit zu machen. Etwa durch die Aufforstung der Mischwälder. Ein Lokalaugenschein aus Niederösterreich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 6. August:

*Barrierefreier Urlaubsbauernhof

Immer mehr bäuerliche Betriebe wollen ihren Gästen einen barrierefreien Urlaub bieten. So wie der Buchgrabenhof von Familie Knausz im südburgenländischen Windisch-Minihof, wo Menschen mit Behinderung problemlos das Landleben kennenlernen können.

*Unterwegs im Nationalpark Gesäuse

„Land und Leute“ erkundet den Nationalpark Gesäuse in der Steiermark und trifft auf ungezähmte Natur, Wildwassersportler und außergewöhnliche Pferderassen. Bergbauern im Nationalpark produzieren regionalen Essig, Most und Säfte.

*Sekt als Speisebegleiter

Wie wichtig der Grundwein als Basis für einen guten Sekt ist, sehen wir uns bei einem Sektproduzenten in Bad Vöslau in Niederösterreich an. Und in der Wiener Gastronomie erfahren wir, zu welchen Speisen Sekt besonders gut passt.

*Nostalgische Wörthersee Schifffahrt

Zwei über 100 Jahre alte Schiffe, die „Loretto“ und die „Lorelei“, sind die Stars der nostalgischen Wörthersee Schifffahrt. Sie wurden vom Verein „Nostalgiebahnen in Kärnten“ liebevoll revitalisiert und bringen Gäste zu vielen besonderen Winkeln des Sees, auch zu historischen Villen.

