VP-Gerber: Mitarbeitermangel im Tourismus weitaus dramatischer als vom AMS dargestellt!

Freude über Sommersaison auf Vorkrisenniveau – längere Aufenthaltsdauer zeugt vom Comeback der Reiselust

Innsbruck (OTS) - VP-Tourismussprecher LAbg. Mario Gerber bezeichnet die Aussagen des AMS zur Arbeitsmarktsituation im Tourismus als „halbe Wahrheit“. „Der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor zeigt, dass im Tiroler Tourismus nicht nur die seitens AMS kolportierten 3.735 Stellen unbesetzt sind, sondern mit 7.039 beinahe doppelt so viele“, so Gerber zur dramatischen Situation.

Probleme bereite dies vor allem den vielen kleinen Familienunternehmen, die ohne ausreichende Personalausstattung schnell an ihre Grenzen stoßen. „Während größere Betriebe in der Reorganisation und der Umschichtung von Personal etwas flexibler sind, kann eine einzige unbesetzte Stelle in einem touristischen Kleinbetrieb bereits zum Stillstand führen“, erklärt Gerber. Dies habe gleich eine doppelt negative Auswirkung auf die Branche. „Einerseits demotiviert es die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und führt zu Überlastung, andererseits leidet letztlich auch die Qualität für den Gast! Fakt ist: Durch die Qualitätssteigerung in den vergangenen Jahren brauchen wir mehr Mitarbeiter denn je“, so Gerber.

Dies sei doppelt bitter, da der Tourismus aktuell wieder kräftig an Fahrt aufnehme. „Der Sommertourismus in Tirol befindet sich in etwa wieder auf dem Vorkrisenniveau. Einziger Wehrmutstropfen: weniger Ankünfte. Die Gäste, die kommen, bleiben dafür deutlich länger als in den vergangenen Jahren. Diese Bestätigung für die wachsende Reiselust und für die Attraktivität des heimischen Angebotes machen jedenfalls Mut. Die Fortsetzung dieses Trends und der damit verbundene Beitrag zur Wertschöpfung in unserem Land ist jedoch nur dann nachhaltig möglich, wenn die Arbeitskräftesituation verbessert und endlich alle politischen Hebel zur Lukrierung von mehr Personal aktiviert werden“, so Gerber.

