ORF Radio Vorarlberg: Meistgehörtes Radio im gesamten Vorarlberger Markt

Stärkster Sender bei Marktanteil und Reichweite

Wien (OTS) - Mittels Radiotest lassen alle Radiostationen gemeinsam in Österreich erheben, wie lange und wie häufig Radio gehört wird. Für den Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 *) ist ORF Radio Vorarlberg erneut das meistgehörte Radio in Vorarlberg und auch das mit dem größten Anteil an der Nutzungszeit insgesamt. Damit ist und bleibt ORF Radio Vorarlberg die klare Nummer 1 im gesamten Vorarlberger Radiomarkt.

110.000 Personen allein in Vorarlberg tun es täglich

Im Verbreitungsgebiet hören Tag für Tag 110.000 Personen ORF Radio Vorarlberg. Unter der Woche sind es sogar 116.000 Personen, die sich vom regionalen Programm des ORF informieren und unterhalten lassen. In Vorarlberg selbst hört annähernd jede und jeder Dritte täglich ORF Radio Vorarlberg.

Unschlagbarer Marktanteil im Gesamtmarkt

Von 100 gehörten Radiominuten in Vorarlberg entfallen 33 auf ORF Radio Vorarlberg. Der regionale Sender des ORF hat damit den höchsten Marktanteil (33 Prozent) aller im Markt empfangbaren Sender. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lieben Radio und hören täglich deutlich über drei Stunden.

Zuwächse bei den Jungen

ORF Radio Vorarlberg kann auch bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen punkten und Marktanteile zulegen. Fast jede fünfte in Vorarlberg gehörte Radiominute bei den jungen Hörerinnen und Hörern entfällt auf ORF Radio Vorarlberg.

Personen ab 35 Jahre große Fans

Mit großem Abstand am öftesten und am meisten gehörter Sender ist ORF Radio Vorarlberg bei den über 35-Jährigen. Von 100 gehörten Radiominuten entfallen hier 37 auf ORF Radio Vorarlberg. Bei einer Reichweite von 37,4 Prozent hören fast vier von zehn Personen in diesem Alter täglich das regionale Programm des ORF. Deutlich über 60 Prozent der über 35-Jährigen erfreuen sich täglich an allen ORF-Radioprogrammen zusammen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Gerade in unsicheren Zeiten wünschen sich die Menschen einen verlässlichen regionalen Partner, der sie mit dem passenden Mix aus Information und Unterhaltung versorgt. Das Team von ORF Radio Vorarlberg wird auch weiterhin das Beste geben, der richtige Sender für möglichst viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu sein. Wir danken sehr herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen!“

*) Radiotest (Gfk, Market, Reppublika, ISBA) 2022_2 (Zahlen beziehen sich – wenn nicht anders angegeben – auf Personen ab 10 Jahre, Montag bis Sonntag)

