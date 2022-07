ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag in ORF 1: Caroline Athanasiadis serviert „Tzatziki im ¾-Takt“

Am 29. Juli um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Während das ORF-1-Vorabendquiz „Smart10“ auf Sommerpause ist, muss das ORF-Publikum dennoch nicht auf den smarten Schmäh von Präsentatorin Caroline Athanasiadis verzichten: Am Freitag, dem 29. Juli 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1, spielt die Kabarettistin, Musical-Darstellerin, Choreografin, Sängerin, Schauspielerin, „Dancing Star“ und Moderatorin im ORF-„Sommerkabarett“ auf und serviert dem Publikum ihr erstes Soloprogramm „Tzatziki im ¾-Takt“.

Zwei Seelen schlagen in ihrer Brust, nur welche ist stärker – die Wiener Seite oder die griechische? Tzatziki oder Apfelstrudel? Sirtaki oder Walzer? Für die Wiener zu temperamentvoll, für die Griechen zu ehrlich? Caroline Athanasiadis ist in ihrem ersten Soloprogramm auf der Suche nach ihrem gespaltenen Selbst. Sie lässt ihre Heimatstadt Wien hinter sich, um in der zweiten Heimat, Griechenland, ihr Glück zu finden. Musikalisch und sprachwitzig analysiert sie die griechischen Götter, das unterschiedliche Fressverhalten der Kulturen und den Tod, der definitiv ein Wiener ist.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick:

Freitag, 5. August, 20.15 Uhr: „Michael Mittermeier: Lucky Punch“ Dienstag, 9. August, 23.05 Uhr: „Stefan Haider: Free Jazz“ Freitag, 12. August, 20.15 Uhr: „Malarina: Serben sterben langsam“ Freitag, 19. August, 20.15 Uhr: „Manuel Rubey: Goldfisch“ Freitag, 26. August, 20.15 Uhr: „Pratersterne Hochschaubahn“ Freitag, 2. September, 20.15 Uhr: „Gernot Kulis: Herkulis“ Freitag, 9. September, 20.15 Uhr: „Gery Seidl: Hochtief“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Auch Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarettreigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung“, bei der auf höchst unterhaltsame Weise die vergangenen Lockdowns resümiert und das politische Geschehen in Österreich scharfzüngig kommentiert werden.

