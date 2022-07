„Bewusst gesund“: Humanmilchbank – Muttermilchspende für Frühgeborene

Am 30. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 30. Juli 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Humanmilchbank – Muttermilchspende für Frühgeborene

Muttermilch ist die optimale Ernährung für Neugeborene. Sie deckt den Bedarf an Nährstoffen und Flüssigkeit, enthält wichtige Mineralstoffe und Vitamine und sorgt für ein gesundes Großwerden. Doch nicht alle Frauen können stillen oder haben genug eigene Muttermilch. Andere Mütter wiederum haben zu viel Milch, die sie abpumpen müssen. Um eine möglichst flächendeckende Versorgung von Neugeborenen zu ermöglichen, gibt es an der Wiener Klinik Floridsdorf Österreichs größte Humanmilchbank. Rund 2.000 Liter Frauenmilch pro Jahr werden hier eingesammelt, verarbeitet und verteilt. Die Nachfrage ist enorm und Spenderinnen werden laufend gesucht. Gestaltung: Silke Tabernik

„Bewusst gesund“-Tipp: CT – MRT

Sie mussten „in die Röhre“ hört man oft von Patientinnen und Patienten, wenn es um die Untersuchungen mittels Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT) geht. Sie zählen heutzutage zu den wichtigsten bildgebenden Verfahren in der medizinischen Diagnostik. Der Hauptunterschied zwischen MRT und CT besteht in der Bestrahlung. Die Computertomographie arbeitet mit Röntgenstrahlen, die in Form von dünnen Strahlenbündeln ausgeschickt werden. Dadurch entstehen sehr detaillierte Schnittbilder von Knochen, Geweben und Organen. Die Magnetresonanz erzeugt Schicht-Aufnahme mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen, die Patienten sind dabei keiner Strahlenbelastung ausgesetzt. Wann welche Methode eingesetzt wird, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Ringelblume – bunte Blüten gegen Entzündungen

Der Name Ringelblume leitet sich von der Form der eingerollten Samen ab. Ihr wissenschaftlicher Name „Calendula officinalis“ hingegen steht für die monatelange Blühkraft, da „Calendula“ auf viele Monate des Kalenders verweist. In der Phytotherapie werden in erster Linie die Blüten der Pflanze verwendet. Zu den wichtigsten Inhaltstoffen der Ringelblume gehören entzündungshemmende Flavonoide. Die Blüten der Ringelblumen weisen zudem eine keimabtötende Wirkung auf. So wird die Arzneipflanzen bei Entzündungen der Schleimhaut in Mund und Rachen eingesetzt sowie zur Förderung der Wundheilung und bei Hautunreinheiten. Gestaltung: Tommy Schmidle

Sexuelle Gesundheit: Singles

In Österreich leben mehr als 1,5 Millionen Singles und nur wenige davon sind es aus Überzeugung. Die überwiegende Mehrzahl sehnt sich nach einer Partnerschaft, doch ab einem gewissen Alter ist das nicht so leicht. Es ist aber nie zu spät für ein lustvolles Leben, sagt Sexualberaterin Nicole Siller. In „Bewusst gesund“ gibt sie Tipps, wie es auch nach jahrelangem Single-Dasein gelingen kann, Menschen kennenzulernen und ihnen entspannt zu begegnen.

Kühles Nass – Mit Aquafitness durch den Sommer

Aktiv sein und den Geist samt Körper bewegen – das geht im Wasser besonders gut. Denn Wasser ist ein idealer Trainingspartner. Aquafitness nutzt den natürlichen Widerstand und den Auftrieb des Wassers und ist damit besonders gelenkschonend. Bei dieser Form von Training spricht man auch von einem Low-Impact-Training. Das bedeutet, dass der Körper während der Übung weniger Kraft aufwendet und die Belastung für die Gelenke – insbesondere Knöchel, Knie, Hüfte und Rücken – geringer ist. Gestaltung: Denise Kracher

