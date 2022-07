Einladung: Groß-Aktion des VGT gegen Tierversuche

Über 100 Personen werden sich am Schwarzenbergplatz auf den Boden legen – in Form einer Maus

Wien (OTS) -

Wann: 30. Juli 2022 von 10:30 bis 12:00 Uhr, bei jedem Wetter

Wo: Schwarzenbergplatz, 1030 Wien

Was: mehr als 100 Personen ziehen einen weißen Anzug an und legen sich in einer Formation auf den Boden

Im Rahmen einer aufsehenerregenden Aktion setzt sich der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN am Samstag gemeinsam mit über 100 Personen gegen Tierversuche ein. In weiß gekleidet legen sie sich auf den Boden. Von oben wird dann die Silhouette einer Maus zu erkennen sein, die symbolisch für alle Tiere, die in Tierversuchen leiden müssen, steht. Anlass ist die aktuelle EU-Bürger:innen-Initiative „Save Cruelty-Free Cosmetics“, die sich für die Umsetzung und Stärkung des Tierversuchsverbots für Kosmetika und für die Etablierung tierfreier Forschungsmethoden als Ersatz von grausamen Tierversuchen einsetzt. Die Initiative ist eine einmalige Chance, Millionen von Tieren, die jährlich in den Laboren der EU leiden, nachhaltig zu helfen. Doch allgemein und besonders in Österreich fehlen noch sehr viele Unterschriften und die Zeit drängt! Nur noch bis Ende August kann unterschrieben werden.



Interessierte können sich noch für die Teilnahme anmelden!

Url: https://vgt.at/presse/news/2022/news20220728mn_2.php

