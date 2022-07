Gewerkschaft GPA an Minister Rauch: Sonderbetreuungszeit sofort wieder einführen!

Undurchdachte Verordnung belastet Eltern

Wien (OTS) - Als „nicht zu Ende gedacht“ bezeichnet Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA die Verordnung zum Ende der Quarantäne. So ist etwa ungeklärt, was Eltern tun sollen, deren Kind corona-positiv nicht in den Kindergarten darf. „Die Sonderbetreuungszeit wurde abgeschafft, ohne eine Alternative zu schaffen“, so Teiber.

Bisher konnten Eltern bei behördlicher Absonderung ihres Kindes die Sonderbetreuungszeit in Anspruch nehmen und so mit ihrem Kind zu Hause bleiben. Da es nun keine Absonderung mehr gibt, fällt damit auch die Regelung der Sonderbetreuungszeit. „Wenn Eltern nun mit ihren Kindern zu Hause bleiben müssen, weil die Kinder an Corona erkrankt, aber symptomfrei sind, dann können sie nur eine Woche dienstverhindert zu Hause bleiben, das reicht nicht! Wenn das Kind länger corona-positiv ist, kann es nicht einfach alleine bleiben“, sagt die Gewerkschaftsvorsitzende.

Teiber appelliert an Gesundheitsminister Rauch: „Herr Minister, führen Sie die Sonderbetreuungszeit mit sofortiger Wirkung wieder ein, damit Eltern nicht wegen corona-kranker Kinder im Job Probleme bekommen. Eltern dürfen nicht die Leidtragenden einer undurchdachten Verordnung werden.“

