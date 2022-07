RADIO STEIERMARK ist und bleibt die regionale Nummer 1 in der Steiermark!

Wien (OTS) - Der jüngst durchgeführte Radiotest zeigt: RADIO STEIERMARK erreicht im gesamten Sendegebiet durchschnittlich 337.000 Hörer/innen täglich und mehr als 300.000 in der Steiermark selbst. Mit dieser Reichweite ist RADIO STEIERMARK souverän die regionale Nummer 1 in der Steiermark!*

Auch der aktuelle Radiotest 2022_2 (Erhebungszeitraum: Juli 2021 bis Juni 2022) weist Topwerte für ORF RADIO STEIERMARK aus. Als verlässlicher Performer in der ORF-Radioflotte liegt RADIO STEIERMARK mit einem Marktanteil von 30 Prozent in der steirischen Gesamtbevölkerung deutlich an der Spitzenposition und bestätigt seine Marktführerschaft in der Steiermark (Zielgruppe „ab 10 Jahre“, Montag bis Sonntag). Auch in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ dominiert RADIO STEIERMARK mit 37 Prozent Marktanteil und 35,0 Prozent Tagesreichweite klar den steirischen Radiomarkt (Montag bis Sonntag).

Laut jüngstem Radiotest hören die Steirerinnen und Steirer im Schnitt täglich 215 Minuten Radio.

RADIO STEIERMARK-Programmchefin SIGRID HROCH zum Radiotest: „Der Radiotest bestätigt uns in unserem Bestreben, eine möglichst breite Hörerschaft aller Altersgruppen im ganzen Land anzusprechen, qualitätsvoll zu informieren und zu unterhalten. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir endlich auch wieder mit unseren Live-Aktivitäten, wie der aktuellen Heimatsommer Tour, nahe bei den Hörerinnen und Hörern sein können. Das gesamte Team ist mit viel Leidenschaft dabei und die positive Resonanz spornt uns weiter an.“

ORF Steiermark-Landesdirektor GERHARD KOCH zum Radiotest: „Ein herzliches Dankeschön geht an die große Radio Steiermark-Familie. Rund 337.000 Hörerinnen und Hörer schalten täglich ihre Empfangsgeräte auf die Frequenz unseres Senders. Das ist die beeindruckende Bestätigung des Publikums für die engagierte Arbeit unseres Teams, das rund um die Uhr kompetent informiert, für einen beliebten Musik-Mix sorgt und das steirische Lebensgefühl via Radio transportiert. Wir verstehen das Ergebnis des aktuellen Radiotests auch als Auftrag, um an der Optimierung unseres Programmangebotes weiterzuarbeiten.“

Die Ergebnisse im Detail**:

„ab 10 Jahre“: RADIO STEIERMARK ist regionale Nummer 1

Mit 30 Prozent Marktanteil ist RADIO STEIERMARK unumstrittener Marktführer bei den Steirerinnen und Steirern ab zehn Jahren. Die Tagesreichweite liegt laut jüngstem Radiotest bei 27,4 Prozent. Erfreulich auch das Ergebnis für die starke ORF-Radioflotte, die hier einen Marktanteil von 66 Prozent aufweist.

Marktanteile in Prozent, ab 35 Jahre, Mo. – So.

Radio Steiermark: 30%

Ö3: 26%

Antenne Steiermark: 19%

ORF gesamt: 66%

„ab 35 Jahre”: RADIO STEIERMARK ist beliebtestes Radio in der Steiermark!

Auch in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ kommt RADIO STEIERMARK ganz klar an erster Stelle: Mit 37 Prozent Marktanteil und 35,0 Prozent Tagesreichweite (Montag bis Sonntag) liegt RADIO STEIERMARK unangefochten auf Platz 1 und ist das beliebteste Radio in der Steiermark. So entfallen in der Steiermark von 100 gehörten Radiominuten 37 auf RADIO STEIERMARK (Montag bis Sonntag). Die „ORF Radios gesamt“ erzielen in der Steiermark 71 Prozent Marktanteil und 66,6 Prozent Tagesreichweite (Montag bis Sonntag).

Marktanteile in Prozent, ab 10 Jahre, Mo. – So.

Radio Steiermark: 37%

Ö3: 24%

Antenne Steiermark: 17%

ORF gesamt: 71%

Tagesreichweiten in Prozent, ab 35 Jahre, Mo. – So.

Radio Steiermark: 35,0%

Ö3: 29.2%

Antenne Steiermark: 20,9%

ORF gesamt: 66,6%

„14 bis 49 Jahre”: ORF-Radio Ö3 an erster Stelle

Stärkstes Radioprogramm bei den „14- bis 49-Jährigen“ in der Steiermark ist das ORF-Radio Ö3, das eine Tagesreichweite von 36,6 Prozent und einen Marktanteil von 33 Prozent erzielt (Montag bis Sonntag). Auch die „ORF-Radioflotte gesamt“ behauptet sich in dieser Zielgruppe mit einem Marktanteil von 50 Prozent klar.

Anmerkungen:

* „ab 10 Jahre“, Montag – Sonntag

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Daten des von den Instituten GfK Austria, Market und MindTake durchgeführten „Radiotest 2022_2“ (Erhebungszeitraum: Juli 2021 bis Juni 2022). Alle hier angegebenen Reichweiten und Marktanteile beziehen sich auf Montag-Sonntag.

