„Narrisch guater Sommer“ am 30. Juli in ORF 2

Zweiter Teil am 20. August

Wien (OTS) - Die heimischen Faschingsgilden verbreiten mit ihren Pointen und Schmähs wieder gute Stimmung, wenn sie in „Narrisch guater Sommer“ am Samstag, dem 30. Juli 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 für Lacher am laufenden Band sorgen. Auch im zweiten Teil der Sommerausgabe des Faschingsklassikers am Samstag, dem 20. August, ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 2, bleibt kein Auge trocken, wenn die Spaßgaranten der heimischen Gilden mit ihren besten Sketches auf der Bühne stehen.

„Narrisch guater Sommer“ am 30. Juli

Mit dabei: Harry Isepp mit „Die Marktratschn“, Nia gnua – Kulturinitiative St. Andrä mit „Der Aufwecker“, Heckmeck mit „Dachverkäufer“ und der Feistritzer Faschingsrat mit „Chantal“. Karl Baumgartner und Josef Ackerl schicken „Resi und Jacqueline auf Urlaub“, Pribernig/ Laure/ Praprotnik sagen „Servus, Srečno, Ciao“. Für die Faschingsgilde Steuerberg geht es zur „Gesundenuntersuchung“, eine „Autokorrektur“ gibt es bei den Vierkantern. Luis aus Südtirol hat einen „Nebenjob“, während bei der Faschingsgilde Völkermarkt eine „Kochshow“ auf dem Programm steht.

Im zweiten Teil von „Narrisch guater Sommer“ am 20. August unterhalten unter anderem der Feldkirchner Faschingsklub, der Kulturkreis Bad Gleichenberg, die Faschingsrunde Ligist sowie Willie Wurzer und Andi Fischer das Publikum.

