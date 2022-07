„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 30. Juli in ORF 2

Um 22.10 Uhr heißt es „Sommer, Sonne, Urlaub“

Wien (OTS) - Mit einem Köpfler in den Neusiedler See beginnt am Samstag, dem 30. Juli 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 die Sommerausgabe „Sommer, Sonne, Urlaub“ der Nostalgieshow „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“. Gemeinsam mit Johannes Hoppe erinnert sich Österreichs längst dienender Showmaster an jede Menge Sommerhits aus Österreich – wie „Strada del Sole“ von Rainhard Fendrich, „Motorboot“ von der Kurt Gober Band, „Irgendwann bleib i dann dort“ von STS oder „Reif für die Insel“ von Peter Cornelius.

Bilder von Bademoden einst und jetzt, ein Sketch über deutsche Urlaubsgäste an der Alten Donau mit Viktor Gernot als Bademeister und eine Parodie von Kurt Sowinetz auf den Italo-Hit „Mama Leone“ tragen an diesem TV-Sommerabend ebenfalls zur guten Laune bei. Peter Rapp selbst ist als Tourist in London zu sehen, wo er 1969 für „Spotlight“ Chris Andrews traf, der seinen neuen Hit „Pretty Belinda“ vorstellte – und als Zugreisender in Vorarlberg, wo er 1984 zum Jubiläum „100 Jahre Arlbergbahn“ den „Bundesbahnblues“ zum Besten gab. Italienische Hits aus den 1970er Jahren von Gigliola Cinquetti, dem Daniel Sentacruz Ensemble und I Nuovi Angeli wecken Urlaubserinnerungen. Die gesamte ORF-Wetterredaktion, bestehend aus Carl Michael Belcredi, Christa Kummer, Isabella Krassnitzer, Manfred Bauer und Bernhard Kletter, präsentierte sich 1996 in der Sendung „Starlight“ als „Backstreet Boys“. „Der Jäger der verlorenen ORF-Schätze“ fand die Kostüme von damals. Und falls doch eine Schlechtwetterfront aufziehen sollte, trotzen Ex-Ö3-Wettermann Andreas Jäger und Showmaster Rudi Carrell dieser mit dem Musicalhit „Singin’ in the rain“ und der seit 1975 alljährlich wiederkehrenden Frage „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at