TPA Steuerberatung ist Main Partner bei Glacier

Wien (OTS) - Das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA wurde ab Juli 2022 Main Partner bei Glacier. Die Vision von Glacier ist es, eine internationale Community rund um das Thema CO₂-Reduktion aufzubauen und Unternehmen dabei zu unterstützen, effektiv CO₂ einzusparen.

TPA wird die ökologische und soziale Nachhaltigkeit weiter vorantreiben – sowohl im eigenen Unternehmen als auch kundenseitig. Das Unternehmen setzte bereits seit Jahren aktiv eine Vielzahl an wichtigen Maßnahmen um. Die Main Partnerschaft mit Glacier ist ein weiterer wichtiger Schritt der Nachhaltigkeits-Strategie von TPA.

Karin Fuhrmann, Partnerin und Mitglied des Managements Teams bei TPA, zur Kooperation mit Glacier: „ Es ist uns ein großen Anliegen Main Partner von Glacier zu sein. Wir sind von der Initiative von Glacier überzeugt und unterstützen die Ziele zum Klimaschutz. Wir freuen uns schon sehr auf unsere produktive und inspirierende Zusammenarbeit. Beispielsweise teilen wir im Rahmen der Glacier Climate Academy unser Know-how in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Damit möchten wir möglichst viele Unternehmen motivieren und “fit” für ihren eigenen Nachhaltigkeitsbericht machen. “



Über TPA:

TPA ist seit über 40 Jahren eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. 700 Mitarbeiter:innen in 14 österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit insgesamt rund 1.700 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern Mittel- und Südosteuropas tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

