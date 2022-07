NÖ Familienpass ermöglicht Familien Zugang zu kostenloser Lernbegleitung

LR Teschl-Hofmeister: Das Angebot individueller, kostenloser Lernbegleitung soll Familien in Niederösterreich unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Lernen macht Spaß, wenn dir jemand dabei hilft, wenn man sich gemeinsam treffen kann, wenn es Tutorials und Unterlagen gibt, die lustig und verständlich sind und wenn du deinen Rhythmus selbst wählen kannst.“ – Mit diesen Zeilen richtet sich Die Digitale NÖ Lernwerkstatt an jene Schülerinnen und Schüler, die Hilfe beim selbstständigen Lernen und Wiederholen von Inhalten benötigen, die gestärkt und gut vorbereitet ins neue Schuljahr starten möchten und die auch während des Schuljahres eine Lernbegleitung in Anspruch nehmen wollen.

Die Initiatorin, Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, lädt Familien in Niederösterreich ein, auf der digitalen Plattform der NÖ Familienland GmbH zu schmökern und sich mit dem NÖ Familienpass eine kostenlose digitale Lernbegleitung im Ausmaß von bis zu acht Einheiten für ihre Kinder zu sichern: „Ich freue mich, dass wir mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt jenen Eltern und Erziehungsberechtigten, die Lernbegleitung für ihre Kinder in Anspruch nehmen möchten, in finanzieller Hinsicht unter die Arme greifen und insbesondere den Schülerinnen und Schülern eine vielseitige, interessante und lehrreiche Website mit pädagogisch wertvollen und spielerisch aufbereiteten, qualitätsgeprüften Inhalten zur Verfügung stellen können.“

Eltern und Erziehungsberechtigte von Pflichtschülerinnen und Pflichtschülern haben seit 1. Juli die Möglichkeit, sich mit ihrem NÖ Familienpass auf www.noe-lernwerkstatt.digital zu registrieren und mit Tutorinnen und Tutoren bis zu acht Termine für eine individuelle Lernbegleitung für ihr/e Kind/er zu vereinbaren. „Die acht Einheiten können über den Zeitraum Anfang August bis einschließlich der Herbstferien konsumiert und individuell vereinbart werden“, erklärt Teschl-Hofmeister und weist weiters darauf hin, dass Die Digitale NÖ Lernwerkstatt auch für Studierende eine tolle Sache ist: „Unsere Tutorinnen und Tutoren sind Lehramtsstudierende, die die Kinder pädagogisch wertvoll beim Lernen unterstützen. Um die Arbeit, die sie dabei leisten, hervorzuheben, laden wir unsere Tutorinnen und Tutoren ab August ein, bei einem Contest mitzumachen und ihr kreatives Konzept für digitales Lernen in ihrem Fachgebiet einzureichen. Es winken großartige Preise!“

Anmelden lohnt sich also – sowohl für Familien, als auch für Studierende. Alle Informationen: www.noe-lernwerkstatt.digital. Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, kann ihn hier schnell und unbürokratisch beantragen: www.familienpass.at

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

