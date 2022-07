Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.7.: „Blühendes Ostdeutschland?“

Wien (OTS) - „Blühendes Ostdeutschland?“ lautet der Titel des von Clara Peterlik gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer hinkt die Wirtschaft im ehemaligen Ostdeutschland immer noch hinterher. Die Wirtschaftskraft pro Kopf liegt im Osten Deutschlands etwa ein Viertel unter der im Westen, heißt es im Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Aber es tut sich was im Osten: Nach Tesla ist Intel der zweite große US-Konzern innerhalb kurzer Zeit, der in großem Stil im Osten Deutschlands investiert. Im Frühjahr hat Intel angekündigt, zwei Halbleiterfabriken in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, zu errichten und dort 17 Milliarden Euro zu investieren. Wieso haben sich diese Firmen gerade den Osten Deutschlands ausgesucht und wie verändert das die Region? Clara Peterlik war in Magdeburg auf den Spuren von Intel unterwegs.

