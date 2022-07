Radiotest 2022_2: ORF Radio Wien

Tagesreichweiten und Marktanteile gestiegen; Radio Wien damit weiterhin stärkstes regionales Radio in Wien

Erneut geht Radio Wien im aktuellen Radiotest 2022_2 (Juli 2021 bis Juni 2022) klar als Marktführer unter den Regionalradios der Bundeshauptstadt hervor. In einem hart umkämpften Umfeld ist der Abstand zu den Mitbewerbern nach wie vor deutlich. Der Marktanteil in Wien selbst liegt wie im Vergleichszeitraum des letzten Jahres in der Gesamtzielgruppe 10+ Montag bis Freitag bei 17% und damit so hoch wie der der zwei besten privaten Mitbewerber zusammen.

In der Zielgruppe 35+ konnte der Marktanteil von Montag bis Freitag von 18% auf 20% gesteigert werden, für die gesamte Woche wurde dieser Wert verteidigt, damit entfällt jede fünfte gehörte Radiominute auf Radio Wien. Vergleichsweise liegt der Marktanteil beim stärksten privaten Mitbewerber in dieser Zielgruppe bei 7%. Die Tagesreichweite von Radio Wien wochentags in dieser Zielgruppe stieg von 15,7% auf 16,8%. Auch in der Zielgruppe ab zehn Jahren konnte Radio Wien seine Tagesreichweite von Montag bis Freitag leicht steigern und liegt mit 12% vor allen anderen regionalen Sendern.

ORF Wien Landesdirektor Edgar Weinzettel sieht in dem Ergebnis vor allem eine „großartige Leistung des gesamten Radio-Wien-Teams, das wieder gezeigt hat, dass es Unterhaltung mit Anspruch und umfassende Information in bewegten Zeiten so zu einem gesamten Hörerlebnis verbinden kann, dass es vom Publikum offensichtlich weiterhin in hohem Maße honoriert wird.“

Für Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati sind die Ergebnisse Bestätigung und Auftrag in einem: „Es ist der schönste Lohn unserer Bemühungen, wenn wir von unseren Hörerinnen und Hörern Anerkennung für unser Programm bekommen. Gerade in so schwierigen Zeiten voller Unsicherheiten ist es für uns noch wichtiger geworden, ganz bei unserem Publikum zu sein und das bestmögliche Angebot zur Verfügung zu stellen. Verlässliche, fundierte Informationen für alle Lebensbereiche ebenso wie Unterhaltung, Lebensfreude und ein Abbild der bunten Vielfalt unserer wunderbaren Stadt; durch den Ausbau unserer On-Demand-Plattform für jeden jederzeit abrufbar. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft und Begeisterung tagtäglich auch weiterhin ein.“

