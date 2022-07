SPAR-Klage gegen VGT: Verhandlung im Provisorialverfahren am HG Wien

Hans Reich von SPAR Gründerfamilie kann nicht beurteilen, ob Schweine auf Vollspaltenboden mehr leiden als auf einer Weide; TANN-Chef: Mehrkosten Strohschweine 60 Cent/kg Fleisch

Mit einem Chef, der bzgl. Tierleid derart ignorant ist, kann ein Konzern nicht wirklich aktiv für Tierschutz eintreten. DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann 1/2

Der VGT wird sich von SPAR nicht diktieren lassen, gegen wen er protestiert. Wir sind zuversichtlich, dass diese typische SLAPP Klage vom Gericht abgewiesen werden wird. DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann 2/2

Wien (OTS) - Nachdem der VGT 1,75 % seiner Protestkundgebungen gegen SPAR gerichtet hatte, wurde er von SPAR geklagt. SPAR behauptet, der VGT würde unlauteren Wettbewerb betreiben, was voraussetzen würde, dass er ein Mitbewerber ist. Darüber hinaus würde der VGT das Logo von SPAR missbräuchlich satirisch überzeichnen. Und der VGT würde SPAR beleidigen, weil er nur gegen SPAR und keine anderen Supermarktketten protestiere und SPAR damit als schlechter darstelle. Erst durch die Kombination dieser Vorwürfe auf Basis von 3 verschiedenen Gesetzen ließ sich der Streitwert auf € 62.500 hinauf schrauben. Die vom VGT auf dem Flugblatt verwendeten Bilder, die von SPAR als Diffamierung gesehen werden, zeigen Schweine in einer ganz normalen, völlig legalen Vollspaltenbodenhaltung, wie sie für das AMA Gütesiegel typisch ist. Und SPAR ist der größte Abnehmer von AMA-Schweinefleisch. Dennoch fordert SPAR in der Klage die Vernichtung der Transparente und Flugblätter des VGT, um weitere Proteste zu verhindern.



In diesem Verfahren hat nun eine erste Gerichtsverhandlung zur Klage auf Einstweilige Verfügung am Handelsgericht Wien stattgefunden. Den VGT vertrat Rechtsanwalt und Verfassungsrichter Dr. Michael Rami. SPAR marschierte gleich mit 8 Personen auf, davon 3 Anwält:innen. Das Urteil ergeht schriftlich.



VGT-Obmann DDr. Martin Balluch wurde ebenfalls als Zeuge vernommen: „Wer nach Gründen fragt, warum der VGT u.a. auch gegen SPAR im Zusammenhang mit dem Schweine-Vollspaltenboden protestiert, bekam sie in der Verhandlung direkt von Hans Reisch, Mitglied einer der SPAR Gründerfamilien und seit 2001 im SPAR-Vorstand, geliefert. Er sagte als Zeuge aus, dass die Haltung von Schweinen auf Stroh nicht sicher besser sei, als auf strohlosem Vollspaltenboden, dass er nicht beurteilen könne, ob der Vollspaltenboden gut oder schlecht für die Schweine sei, und sogar, dass er nicht sagen könne, ob Schweine auf Vollspaltenboden mehr leiden als auf einer Weide. Mit einem Chef, der bzgl. Tierleid derart ignorant ist, kann ein Konzern nicht wirklich aktiv für Tierschutz eintreten. “



Und weiter: „Der Leiter des TANN-Fleischwerks von SPAR, Leopold Scharner, erklärte vor Gericht als Zeuge unter Wahrheitspflicht, dass SPAR lediglich 60 Cent pro kg Schweinefleisch mehr bezahlen müsse, wenn die Tiere auf Stroh statt auf Vollspaltenboden gelebt haben und einen Auslauf ins Freie hatten. Diese lächerliche Geldmenge soll sich SPAR nach Aussage seines stv. Vorstandsvorsitzenden nicht leisten können, das würden die Konsument:innen nicht zu zahlen bereit sein. Das sagt eine Supermarktkette, die ein riesiges Werbebudget hat, das aber leider zu einem guten Teil in das Anpreisen von verbilligtem Aktionsfleisch fließt, anstatt in ehrliche Aufklärung der Kund:innen über Tierleid.“



Und Balluch endet kämpferisch: „ Der VGT wird sich von SPAR nicht diktieren lassen, gegen wen er protestiert. Wir sind zuversichtlich, dass diese typische SLAPP Klage vom Gericht abgewiesen werden wird. “

Fotos Demo-Material (Copyright: VGT.at)

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at